Под Кекавой недалеко от Даугмалского кладбища в кювете открывается нетипичная картина. После аварии водитель оставил на обочине синий школьный автобус с разбитыми стеклами, открытым окном водителя и вывернутыми в другую сторону дороги колесами. Самого водителя рядом с транспортным средством замечено не было, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ Под Кекавой в кювете бросили попавший в аварию школьный автобус. Вопросов больше, чем ответов
Так как водитель отсутствовал, а школьники по-прежнему находятся на летних каникулах, хочется верить, что тяжело пострадавших в результате аварии нет.
Несмотря на то, что оставленные на дороге следы показывают направление движения автобуса, что произошло на самом деле, не особо ясно.
Конкретную информацию не смогли предоставить ни местное дошкольное образовательное учреждение, ни самоуправление. О точке назначения автобуса свидетельствует лишь оставленный в окне листочек с запланированным маршрутом.
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