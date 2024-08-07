Видео Под Кекавой в кювете бросили попавший в аварию школьный автобус. Вопросов больше, чем ответов

Под Кекавой недалеко от Даугмалского кладбища в кювете открывается нетипичная картина. После аварии водитель оставил на обочине синий школьный автобус с разбитыми стеклами, открытым окном водителя и вывернутыми в другую сторону дороги колесами. Самого водителя рядом с транспортным средством замечено не было, сообщает Degpunktā.