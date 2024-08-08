Вышел из больницы и исчез. Полиция ищет несовершеннолетнего Сандиса

Государственная полиция разыскивает пропавшего Сандиса Марцинкевича 2009 года рождения, который 1 августа этого года покинул здание Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня по адресу ул. Пилсоню, 13, в Риге. До сих пор местонахождение молодого человека неизвестно.