Вышел из больницы и исчез. Полиция ищет несовершеннолетнего Сандиса

Государственная полиция разыскивает пропавшего Сандиса Марцинкевича 2009 года рождения, который 1 августа этого года покинул здание Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня по адресу ул. Пилсоню, 13, в Риге. До сих пор местонахождение молодого человека неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, на щеках шрамы после операции. Был одет в темно-синюю куртку Adidas, черные спортивные брюки, на ногах черная обувь Nike и белые носки того же бренда.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшего и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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