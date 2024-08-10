Если хочется идти в ногу со временем, то это можно назвать развитой и усовершенствованной ферментацией огурцов, что, говоря простым языком, то же самое, что и засолка. Приготовить огурцы без уксуса, чтобы они были хрустящими и не размокали в банке, нужно уметь! И мы можем! И у вас гарантированно получится.

Если мне придется выбирать между маринованием и засолкой, то последнее, безусловно, мой фаворит. Во-первых, готовится быстрее, во-вторых, рецепт гораздо проще, в-третьих, это традиции моего рода. У нас огурцы никогда не мариновали. Бабушка считала, что горькое, кислое и острое - это основа здоровья. Именно потому, что у нас высоко ценили простоквашу, лучшими признавались именно соленые огурцы.

Фото: Kārlis Vilītis

Моя бабушка теперь может проводить мастер-классы по ферментации, так как сейчас это очень актуально и модно. Ферментация или засолка? Ясное дело, что ферментация звучит многообещающе. Так сказать, ребрендинг засолки. Если с маринованием все понятно - там уксус творит чудеса, то с засолкой нужно знать пару фишек. Не достаточно просто накидать в банку огурцы и залить соленой водой.

Важны как размер огурцов, так и соотношение соли и воды, а также приправы и листья. Важную роль играет и посуда, в которую укладывают огурцы, немаловажен и способ, как посуду перед этим обрабатывают. Этот рецепт выдерживает испытание качеством на протяжении десятилетий, обогащаясь и дополняясь советами как воспитанниц семинара по домоводству, так и хозяев, для которых засолка огурцов - это бизнес, а там, как известно, качество должно оставаться неизменным.