В России разрушается привычный формат жизни, в том числе в приграничных Курской и Белгородской областях, заявил в четверг, 8 августа, советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.
"В РФ разрушается привычный формат жизни": Украина впервые сделала заявление о наступлении на Курскую область
Это первое заявление украинского чиновника о Курской области с начала украинского военного наступления в регионе. В своем заявлении Подоляк прямо не упомянул о наступлении украинских вооруженных сил.
"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России — ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил Подоляк.
"И автор концепции "саморазрушения России" тоже хорошо известен: субъект Путин. Поэтому выводы совершенно очевидны… Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий", - добавил он.
Вооруженные силы Украины уже третий день ведут бои на территории Курской области, официальных заявлений по этому поводу украинские власти не делали.
Из украинских политиков боевые действия в Курской области прокомментировал депутат Верховной Рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко: "С военной точки зрения мы пытаемся вернуть инициативу. Также России теперь нужно отправлять войска в этот регион, что, как можно надеяться, уменьшит их атаки на восточную Украину. Мы показываем миру, что миру не следует бояться эскалации или реакции Путина. Реакции нет. Впервые со Второй мировой войны российская территория оккупирована, а Путин не взялся за ядерное оружие".
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в среду вечером, 7 августа, не упомянул действия украинских сил в Курской области, заявив: "Чем больше давления будет на Россию - на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир". "
Украинские войска продвинулись в Курской области на 10 км, пришли к выводу аналитики Института изучения войны США (ISW) после изучения имеющихся данных.
"Подтверждается, что [в среду] 7 августа украинские войска, продолжая механизированные наступательные операции на российской территории, вошли на глубину до 10 километров в Курскую область", - говорится в последнем обзоре ISW.
В нем отмечается, что на геолокационных снимках, опубликованных во вторник и среду, видно, как украинская бронетехника занимает позиции вдоль дороги Рыльск - Суджа примерно в 10 километрах от границы между двумя странами.
В обзоре ISW добавляется, что украинские войска преодолели как минимум две российские линии обороны.
Галерея: Украинское наступление в Курской области
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