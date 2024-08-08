"В РФ разрушается привычный формат жизни": Украина впервые сделала заявление о наступлении на Курскую область

Это первое заявление украинского чиновника о Курской области с начала украинского военного наступления в регионе. В своем заявлении Подоляк прямо не упомянул о наступлении украинских вооруженных сил.

"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России — ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил Подоляк.

"И автор концепции "саморазрушения России" тоже хорошо известен: субъект Путин. Поэтому выводы совершенно очевидны… Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий", - добавил он.

Вооруженные силы Украины уже третий день ведут бои на территории Курской области, официальных заявлений по этому поводу украинские власти не делали.