ISW: Украинские войска продвинулись в Курской области на 10 км. США об этом не уведомили

Провоенный канал "Два майора", критикующий российское Министерство обороны, утверждает, что украинские войска подошли к селу Коренево, где были "остановлены после боя". "Рыбарь" и другие прокремлевские каналы также пишут, что бои в районе Коренево продолжаются. Телеканал "Архангел спецназа Z" пишет, что украинская сторона направила в Коренево резервистов.

Власти Курской области пока не комментируют сообщения об успехах украинцев. Утром 7 августа губернатор области Алексей Смирнов сообщил, что за ночь и утро силами ПВО было сбито шесть украинских беспилотников и пять ракет.

США не уведомлены

Между тем власти США заявили, что Украина не предупреждала Белый дом о каких-либо военных операциях в Курской области России.

"Нет ничего необычного в том, что Украина не информирует нас о конкретных тактических приемах до того, как они будут реализованы", - заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Это война (...). Мы даем им средства и советы. Но когда дело доходит до повседневной тактики, когда дело доходит до повседневных ударов, мы иногда общаемся с ними, иногда нет. И они должны сами принимать решения", - сказал Миллер.

В то же время он уклончиво ответил на вопрос, не нарушила ли Украина своей операцией в Курске запрет США на использование американского оружия для ударов по российской территории. Представитель Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

"Я отвечу следующим образом. В нашей политике ничего не изменилось, и теми своими действиями, которые они (украинцы) предпринимают сейчас, они не нарушают нашу политику", - сказал Миллер на пресс-конференции.

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