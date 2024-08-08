ISW: Украинские войска продвинулись в Курской области на 10 км. США об этом не уведомили

Украинские войска продвинулись на 10 километров в глубь российской Курской области, пришли к выводу специалисты американского Института изучения войны (ISW) после анализа имеющихся данных.
"Подтверждается, что [в среду] 7 августа украинские войска, продолжая механизированные наступательные операции на российской территории, вошли на глубину до 10 километров в Курскую область", - говорится в последнем обзоре ISW.
В нем отмечается, что на геолокационных снимках, опубликованных во вторник и среду, видно, как украинская бронетехника занимает позиции вдоль дороги Рыльск - Суджа примерно в 10 километрах от границы между двумя странами.
В обзоре ISW добавляется, что
украинские войска преодолели как минимум две российские линии обороны.
Наступление продолжается
В свою очередь прокремлевские военные блогеры в Telegram-каналах пишут в четверг, что украинцы продолжают наступать. В частности, канал "Рыбарь", близкий к Министерству обороны России, утверждает, что украинские войска "заняли западную часть Суджи" и взяли под контроль дороги вокруг города. Также сообщается, что в городе идут бои. Эта информация еще не получила независимого подтверждения.
Прокремлевский Telegram-канал "Суджа Родная" утром 8 августа сообщил, что украинских военных в Судже нет (накануне тот же канал утверждал, что, по неподтвержденной информации, город находится под контролем украинских вооруженных сил).
Провоенный канал "Два майора", критикующий российское Министерство обороны, утверждает, что украинские войска подошли к селу Коренево, где были "остановлены после боя". "Рыбарь" и другие прокремлевские каналы также пишут, что бои в районе Коренево продолжаются. Телеканал "Архангел спецназа Z" пишет, что украинская сторона направила в Коренево резервистов.
Власти Курской области пока не комментируют сообщения об успехах украинцев. Утром 7 августа губернатор области Алексей Смирнов сообщил, что за ночь и утро силами ПВО было сбито шесть украинских беспилотников и пять ракет.
США не уведомлены
Между тем власти США заявили, что Украина не предупреждала Белый дом о каких-либо военных операциях в Курской области России.
"Нет ничего необычного в том, что Украина не информирует нас о конкретных тактических приемах до того, как они будут реализованы", - заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
"Это война (...). Мы даем им средства и советы. Но когда дело доходит до повседневной тактики, когда дело доходит до повседневных ударов, мы иногда общаемся с ними, иногда нет. И они должны сами принимать решения", - сказал Миллер.
В то же время он уклончиво ответил на вопрос, не нарушила ли Украина своей операцией в Курске запрет США на использование американского оружия для ударов по российской территории. Представитель Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась.
"Я отвечу следующим образом. В нашей политике ничего не изменилось, и теми своими действиями, которые они (украинцы) предпринимают сейчас, они не нарушают нашу политику", - сказал Миллер на пресс-конференции.
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