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Скончался основатель рок-н-ролльной группы "Кексы" Александр Сырцов или Муравей

rus.tvnet.lv
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Александр Сырцов
Александр Сырцов Фото: Ieva Čīka/LETA

Скончался музыкант Александр Сырцов или Муравей, родившийся в 1958 году и известный как основатель и лидер рок-н-ролльной группы "Кексы", сообщает служба новостей LTV.

Александр Сырцов основал группу "Кексы" в мае 1997 года в Цесисе.

Группа начала активную концертную деятельность, уже менее чем через месяц выступив на Тартуском международном рок-фестивале, за которым последовали выступления на нескольких фестивалях в Латвии и Эстонии, а также концерты в латвийских клубах.

За время своего существования "Кексы" стала одной из самых известных групп в странах Балтии, играющей музыку в стиле рок-н-ролл, рокабилли, буги и ритм-н-блюз.

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