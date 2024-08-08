Скончался основатель рок-н-ролльной группы "Кексы" Александр Сырцов или Муравей

Скончался музыкант Александр Сырцов или Муравей, родившийся в 1958 году и известный как основатель и лидер рок-н-ролльной группы "Кексы", сообщает служба новостей LTV.
Александр Сырцов основал группу "Кексы" в мае 1997 года в Цесисе.
Группа начала активную концертную деятельность, уже менее чем через месяц выступив на Тартуском международном рок-фестивале, за которым последовали выступления на нескольких фестивалях в Латвии и Эстонии, а также концерты в латвийских клубах.
За время своего существования "Кексы" стала одной из самых известных групп в странах Балтии, играющей музыку в стиле рок-н-ролл, рокабилли, буги и ритм-н-блюз.
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