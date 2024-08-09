Видео, фото Галкин сразил зал в Резекне и показал развлечение с сыном

"Спасибо, мой любимый Резекне! Спасибо за прием, смех, цветы и 🎁❤️. До встречи!" - написал Максим Галкин под видео.

После концерта артист поделился сторис, в котором дал понять, что отправился в Резекне вместе с сыном Гарри. Галкин отметил, что они, как и в прошлом году, отправились на прогулки через болота, которые стали уже традицией, и посетили смотровую вышку.

Фото: Кадр из видео

На этот раз выбор пал на природный заповедник "Тейчи", в который они заехали по дороге из Резекне. Максим показал, какой вид открывается на болото с 27-метровой смотровой вышки в Кристакруге, и даже продемонстрировал, как уже научился читать на латышском языке.

Фото: Кадр из видео

Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке.



Напомним, юморист этим летом выступает во многих городах Латвии. 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.

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