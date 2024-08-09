Видео, фото Галкин сразил зал в Резекне и показал развлечение с сыном

В четверг, 8 августа, российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Резекне. Это было второе шоу в рамках его латвийского тура. Он также показал подписчикам, что отправился в Резекне с сыном Гарри.
"Спасибо, мой любимый Резекне! Спасибо за прием, смех, цветы и 🎁❤️. До встречи!" - написал Максим Галкин под видео.
После концерта артист поделился сторис, в котором дал понять, что отправился в Резекне вместе с сыном Гарри. Галкин отметил, что они, как и в прошлом году, отправились на прогулки через болота, которые стали уже традицией, и посетили смотровую вышку.
На этот раз выбор пал на природный заповедник "Тейчи", в который они заехали по дороге из Резекне. Максим показал, какой вид открывается на болото с 27-метровой смотровой вышки в Кристакруге, и даже продемонстрировал, как уже научился читать на латышском языке.
Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке.
Напомним, юморист этим летом выступает во многих городах Латвии. 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.
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