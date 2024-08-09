Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Минобороны: более 40% первых призывников СГО выбрали службу в армии

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Церемония принятия присяги солдатами СГО
Церемония принятия присяги солдатами СГО Фото: Zane Bitere/LETA

Более 40% первого призыва Службы государственной обороны (СГО) приступили к службе в армии, об этом в ходе дискуссии "Год после введения СГО - где мы и куда идем?" сообщил заместитель директора департамента гособороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

Граузе отметил, что 111 молодых людей выбрали профессию солдата. В целом 90% отслуживших дали положительную оценку своему опыту службы.

Ряд военнослужащих также воспользовались возможностью начать учебу в вузах.

Начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Гунтарс Страздитис заявил, что служба функционирует хорошо и продолжает развиваться и эволюционировать. По его словам, в ближайшем будущем необходимо принять законы для улучшения дисциплины на военной службе и продолжить работу над инфраструктурой.

Первый призыв в армию начался 1 июля 2023 года на добровольной основе и завершился 31 мая этого года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх