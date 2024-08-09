Минобороны: более 40% первых призывников СГО выбрали службу в армии

Более 40% первого призыва Службы государственной обороны (СГО) приступили к службе в армии, об этом в ходе дискуссии "Год после введения СГО - где мы и куда идем?" сообщил заместитель директора департамента гособороны Министерства обороны Кристерс Граузе.
Граузе отметил, что 111 молодых людей выбрали профессию солдата. В целом 90% отслуживших дали положительную оценку своему опыту службы.
Ряд военнослужащих также воспользовались возможностью начать учебу в вузах.
Начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Гунтарс Страздитис заявил, что служба функционирует хорошо и продолжает развиваться и эволюционировать. По его словам, в ближайшем будущем необходимо принять законы для улучшения дисциплины на военной службе и продолжить работу над инфраструктурой.
Первый призыв в армию начался 1 июля 2023 года на добровольной основе и завершился 31 мая этого года.
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