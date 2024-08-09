KNAB просит приостановить деятельность "Нового согласия"

В KNAB агентству LETA сообщили, что согласно пятому пункту статьи 10 Закона о финансировании политических организаций, если политическая организация не предоставляет свой годовой отчет, глава KNAB обязан инициировать приостановку деятельности политической организации судебным путем.

"Новое согласие" не подало в KNAB годовой отчет за 2022 год. По этой причине KNAB обратился в суд с заявлением о приостановке деятельности этого объединения политических партий.

"Новое согласие" зарегистрировано в 2018 году, в его правлении работали Глория Йонане, Янис Кузинс и Юрис Журавлев.

В данный момент в Рижском городском суде находится дело против Журавлева о публичном призыве против независимости Латвии, в частности, в выраженной в радиопередаче просьбе к лидеру российского режима Владимиру Путину оккупировать Латвию.

В свою очередь Кузинс после продолжительной болезни умер 3 февраля этого года.

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