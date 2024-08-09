Эксперт и бывший командир НВС рассказал, почему Украина решила войти на территорию Курской области

Возможной целью украинского вторжения была Курская АЭС, однако непредвиденные обстоятельства не позволили это реализовать. Такое мнение агентству LETA высказал бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) и бывший посол в Казахстане и Афганистане Юрис Маклаков.
Говоря о том, почему украинцы решили вторгнуться на территорию России, прорвав линию фронта в Курской области, эксперт пояснил, что Украина заметила слабый участок цепи - недостаточное количество российских войск на этом направлении. По его мнению, целью было зайти глубже на территорию России и занять АЭС, используя момент неожиданности и мобильность, но сделать это не удалось.
Захват АЭС и возможные переговоры позволили бы Украине торговаться с Россией за возвращение своих территорий, допускает эксперт. "Не думаю, что у украинцев получится надолго закрепиться в Курской области, так как Россия определенно найдет силы, чтобы выдавить украинских солдат. Если бы удалось занять некий стратегический объект, например АЭС, то выдавить украинцев было бы практически невозможно. И в нынешней ситуации России для этого потребуются большие силы", - сказал бывший командир НВС.
Маклаков пояснил, что до Курской АЭС украинцем необходимо было преодолеть 100 километров. Чтобы преодолеть такое расстояние, необходимо примерно 3-4 часа, но с условием, что не идет боев, что практически невозможно. Он допускает, что появились какие-то непредвиденные обстоятельства, которые не позволили достичь этой цели.
Если бы украинцы заняли Курскую АЭС, это помогло бы Украине укрепиться и сделать эту операцию куда более эффективной. Это было бы правильным шагом, оценил Маклаков.
Однако теперь, когда Россия привлекает большие силы, Украина понесет крупные потери, указал он. "Не думаю, что Россия оттянет свои силы с Украины. Да, они находятся ближе, однако резервы будут искать в других местах. И у России будут крупные потери, так как в бой придется идти неподготовленным солдатам. Это для России будет и моральным поражением," - сказал эксперт.
По словам бывшего командира НВС, то, почему Россия не пытается сильно освободить фронт, где в данный момент происходят крупные атаки, можно пояснить тем, что скоро наступит сентябрь, октябрь, погода изменится и часть атак будет остановлена. Поэтому России нужно как можно больше добиться на территории Украины, чтобы зимой можно было провести переговоры, если такие будут. Он также сомневается, что Украина сможет продержаться на территории Украины два месяца, до возможных переговоров.
"У Украины был хороший план, однако его реализация сработала не до конца. На поле боя нельзя просчитать все до мельчайшей детали и заранее предусмотреть, насколько удачно получится продвинуться вперед и преодолеть 100 километров до АЭС, так как всегда появляются какие-то условия, которые меняют ситуацию", - пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос, не является ли вторжение на российскую территорию также попыткой изменить позицию некоторых проукраинских стран по поводу снятия ограничений на поставки оружия, Маклаков призвал оглянуться на события конца прошлого и начала этого года. Украина столкнулась с серьезными проблемами с финансированием, поскольку по внутриполитическим причинам не получила от США пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, что привело к нехватке боеприпасов, оружия и снижению другого снабжения.
"В данный момент поставки восстановились, Украина получает все необходимые для полноценной борьбы боеприпасы. Кроме того, Украина снизила возраст мобилизации и провела другие мероприятия. Украина восстанавливает свой прежний потенциал. Мы увидим, как Украина атакует все больше и больше российских военных объектов - логистических цепочек, складов, аэродромов. Это часть военных действий", - сказал эксперт.
Бывший командир НВС подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы уничтожить в Липецкой области аэродромы, склады и военные части.
По мнению Маклакова, в течение следующих шести месяцев ограничения на использование оружия будут отменены и на территории России можно будет использовать оружие и ракеты всех видов. Он упомянул, что с начала войны все, что Украина пыталась и просила, через какое-то время получала. Некоторое время назад казалось невероятным и то, что Украина может получить истребители F-16, сказал он.
Отвечая на вопрос, объявит ли Россия войну Украине в результате вторжения украинских войск в Курскую область, Маклаков подчеркнул, что объявление войны маловероятно, поскольку это означало бы, что Путину пришлось бы признать, что он проиграл этап, который начался в феврале 2022 года и продолжается по сей день.
Однако, по его мнению, пропаганда сделает все, чтобы у россиян возникло ощущение, что они должны защищаться, потому что, например, в российских СМИ распространяется информация о том, что страна находится под угрозой нападения. Именно поэтому записываются добровольцы, организуются добровольческие отряды, которые уже начинают поставлять продовольствие, медикаменты и все остальное, что необходимо, и это происходит по всей России.
Агентство LETA уже сообщало, что украинские войска вошли в Курскую область России примерно на 35 километров от границы между двумя странами, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны (ISW), изучив имеющиеся данные.
Однако украинские войска не контролируют обширную территорию, отмечают аналитики ISW. По данным The Insider, украинские войска контролируют около 350 квадратных километров.
Отсутствие скоординированного ответа России на вторжение украинских войск в Курскую область, а также скорость продвижения украинских войск указывают на то, что действия украинских войск были неожиданными для России, заключают аналитики ISW.
ISW отмечает, что не будет давать оценку намерениям этой украинской военной операции, а также делать какие-либо прогнозы относительно возможного дальнейшего хода операции, чтобы не подвергать риску безопасность украинских солдат.
Как сообщалось, украинские войска вошли в Курскую область России во вторник, 6 августа. Украина официально не комментирует происходящее там и свое участие. В то же время советник главы канцелярии президента Михаил Подоляк заявил, что "Россия должна почувствовать настоящую войну на своей территории".
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