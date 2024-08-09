Эксперт и бывший командир НВС рассказал, почему Украина решила войти на территорию Курской области

"В данный момент поставки восстановились, Украина получает все необходимые для полноценной борьбы боеприпасы. Кроме того, Украина снизила возраст мобилизации и провела другие мероприятия. Украина восстанавливает свой прежний потенциал. Мы увидим, как Украина атакует все больше и больше российских военных объектов - логистических цепочек, складов, аэродромов. Это часть военных действий", - сказал эксперт.

Бывший командир НВС подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы уничтожить в Липецкой области аэродромы, склады и военные части.

По мнению Маклакова, в течение следующих шести месяцев ограничения на использование оружия будут отменены и на территории России можно будет использовать оружие и ракеты всех видов. Он упомянул, что с начала войны все, что Украина пыталась и просила, через какое-то время получала. Некоторое время назад казалось невероятным и то, что Украина может получить истребители F-16, сказал он.

Отвечая на вопрос, объявит ли Россия войну Украине в результате вторжения украинских войск в Курскую область, Маклаков подчеркнул, что объявление войны маловероятно, поскольку это означало бы, что Путину пришлось бы признать, что он проиграл этап, который начался в феврале 2022 года и продолжается по сей день.