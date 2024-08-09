Видео Украинские военные опубликовали видео из Курской области

Вечером в пятницу в соцсетях появилось видео, на котором видна группа украинских солдат с флагом у дверей филиала "Газпрома" в Судже.

The Ukrainian blackout on the invasion of Russia is gone. Here are soldiers of the 61st Brigade recording a video at the Gazprom offices in Sudzha, a district center of the Kursk region of Russia. “The city is under the control of armed forces of Ukraine and quiet.” pic.twitter.com/xNfrI4Ur54 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2024

"Город контролируют вооруженные силы Украины. В городе спокойно, все дома целы. Стратегический объект - филиал "Газпрома" в городе Суджа - контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной бригады", - сообщает один из военнослужащих, по всей видимости, командир подразделения.

На видео не слышны ни стрельба, ни взрывы, ни другие звуки.

Офис "Газпром" находится на северной окраине Суджи, однако отдельные российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что восточная часть города по-прежнему находится под контролем России.

На втором видео, появившемся в интернете в пятницу, видно, как украинский солдат в полной тишине делает украинский флаг из синей и желтой ленты на табличке у въезда в поселок Любимовка.

Поселок находится в 20 километрах на северо-запад от Суджи, в 10 километрах к югу от соседнего районного центра Коренево и в восьми километрах от ближайшего украинского пограничного пункта.

На третьем видео, снятом из автомобиля, виден въезд в Курскую область из Украины.

Автомобиль едет по грунтовой дороге, отмеченной флажками в поле, и проезжает мимо разбитой бронемашины и бетонных "зубов дракона", вероятно, являющихся частью построенной Россией линии обороны.

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