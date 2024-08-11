Эстония вводит тотальный таможенный контроль на границе с РФ. Повлияет ли это на Латвию?

На этой неделе Эстония начала осуществлять тотальный таможенный контроль на границе с Россией. Ранее он основывался на так называемом анализе рисков, а контроль осуществлялся на выборочной основе. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Эстония объясняет изменения желанием предотвратить транспортировку различных санкционных товаров в Россию и укрепить безопасность.
С введением проверок очереди значительно увеличились. Ожидается, что это может коснуться и Латвии.
Нарва - один из трех пунктов, через которые можно въехать или выехать из России.
С момента введения санкций существует около тысячи различных товаров, которые запрещено ввозить в Россию, но они обнаруживаются среди вещей пересекающих границу или, чаще всего, грузов.
Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Эстонии Вольдемар Линно утверждает: "В этом году мы выявили более 4 700 правонарушений, непосредственно связанных с санкционными товарами. Да, стратегические товары или товары двойного назначения составляют меньшинство, но, тем не менее, это еще одно обоснование необходимости полного таможенного контроля".
Нарва также популярный пункт пересечения границы для пешеходов. На другом берегу реки находится Ивангород. Пока им пользуются около трех тысяч человек в день, включая пассажиров автобусов дальнего следования. По предварительным оценкам, теперь процедура прохождения границы займет на треть больше времени.
"Большинство людей понимают, что это граница, и нужно быть готовым ждать. Но, конечно, есть и те, кто вымещает свою злость и на пограничниках, и на таможенниках", - говорит Линно.
Начальник пограничного пункта в Нарве утверждает: "Ночью мы не работаем. Поэтому тем, кто приедет вечером, следует учитывать, что их могут не пропустить. Поэтому о размещении на ночь стоит подумать заранее".
Что касается большегрузной техники, то в первые дни ситуация остается спокойной. Хотя пограничники предупреждают - если до сих пор пропускная способность составляла около 50 автомобилей в сутки, то теперь - не более 20 грузовых машин.
Сандра Карклиня-Админе, заместитель директора Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) поясняет, как ситуация у соседей может отразится на Латвии.
"Трудно сказать, как поведут себя эстонцы, потому что у них есть электронные очереди и предварительная регистрация, так что есть возможность планировать это время, но мы ожидаем, что будут грузы, которые будут перенаправлены в нашу сторону. Это не увеличит нагрузку, это увеличит очереди. Мы, конечно, не собираемся расслабляться и облегчать пересечение границы на латвийской стороне. Опыт показывает, что как только страна вводит повышенные меры контроля, ее бизнес ищет другие пути для более легкого пересечения границы", - сказала она.
Важно отметить, что дополнительные меры, введенные Эстонией, не временные, а постоянные.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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