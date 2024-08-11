Эстония вводит тотальный таможенный контроль на границе с РФ. Повлияет ли это на Латвию?

Что касается большегрузной техники, то в первые дни ситуация остается спокойной. Хотя пограничники предупреждают - если до сих пор пропускная способность составляла около 50 автомобилей в сутки, то теперь - не более 20 грузовых машин.

"Трудно сказать, как поведут себя эстонцы, потому что у них есть электронные очереди и предварительная регистрация, так что есть возможность планировать это время, но мы ожидаем, что будут грузы, которые будут перенаправлены в нашу сторону. Это не увеличит нагрузку, это увеличит очереди. Мы, конечно, не собираемся расслабляться и облегчать пересечение границы на латвийской стороне. Опыт показывает, что как только страна вводит повышенные меры контроля, ее бизнес ищет другие пути для более легкого пересечения границы", - сказала она.