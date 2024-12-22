Инцидент произошел в субботу утром. Оба пилота успешно катапультировались, хотя один из них получил незначительные травмы.

Истребитель F/A-18 только взлетел с палубы авианосца Harry S. Truman, когда с ракетного крейсера USS Gettysburg была выпущена ракета, поразившая самолет. Крейсер USS Gettysburg входит в состав ударной группы Harry S. Truman.

Начато расследование обстоятельств инцидента, сообщил CENTCOM.

В субботу американские войска нанесли удары по позициям хуситов в окрестностях столицы Йемена Саны, в том числе над Красным морем были сбиты несколько беспилотников хуситов и противокорабельная крылатая ракета.

С начала войны между палестинской боевой группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа хуситы, заявляющие о своей солидарности с палестинцами, регулярно атакуют ракетами и беспилотниками цели в Израиле и корабли в Красном море.

США наносят удары по объектам и системам вооружений хуситов, включая ракеты и беспилотники, которые целятся в корабли. Другие западные страны, например Великобритания, также участвуют в операциях по отражению атак хуситов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!