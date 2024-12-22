Postimees в Украине Мать погибшего эстонского солдата: за правое дело нужно бороться!

Танель и телом, и душой был солдатом. За правое дело, за дело, в которое веришь всем сердцем, такие люди, если это необходимо, вполне могут и умереть. Так говорит Райли, мать Танеля.

Райли радостно рассказывает о Танеле. Много смеется. Ее жизнерадостность удивительна и заразительна.

"Для того чтобы мне впасть в депрессию, надо слишком много, - говорит 51-летняя Райли спокойным и бодрым голосом. - Кажется, предел еще не достигнут. Но я надеюсь, что ничего такого страшного больше не случится".

Для Райли это «такое страшное» означает не только Танеля.

Чуть более чем за год до смерти сына сестра Танеля добровольно ушла из жизни. Ей было 22 года.