Вс, 22.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Postimees в Украине Мать погибшего эстонского солдата: за правое дело нужно бороться!

Перевод: София Солдатенко
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Райли на Майдане в Киеве, где люди в память о павших воинах ставят флаги и фотографии. В море флагов есть и эстонские флаги, на которых написаны имена Иво, Танеля и Мартина.
Райли на Майдане в Киеве, где люди в память о павших воинах ставят флаги и фотографии. В море флагов есть и эстонские флаги, на которых написаны имена Иво, Танеля и Мартина. Фото: Jaanus Piirsalu

Танель, который добровольцем пошел воевать за Украину, погиб на фронте осенью прошлого года. После этого его мать несколько раз посетила Украину и теперь убеждена, что Танель поступил правильно, когда отправился помогать украинцам, сообщает Rus.Postimees.

Танель и телом, и душой был солдатом. За правое дело, за дело, в которое веришь всем сердцем, такие люди, если это необходимо, вполне могут и умереть. Так говорит Райли, мать Танеля.

Райли радостно рассказывает о Танеле. Много смеется. Ее жизнерадостность удивительна и заразительна.

"Для того чтобы мне впасть в депрессию, надо слишком много, - говорит 51-летняя Райли спокойным и бодрым голосом. - Кажется, предел еще не достигнут. Но я надеюсь, что ничего такого страшного больше не случится".

Для Райли это «такое страшное» означает не только Танеля.

Чуть более чем за год до смерти сына сестра Танеля добровольно ушла из жизни. Ей было 22 года.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх