Воскресенье будет дождливым

В западных и центральных районах страны осадки будут продолжительными.

Ветер - южный от слабого до умеренного, в прибрежных районах с порывами до 15-19 м/с. Температура воздуха будет не выше +1.. +5 градусов.

В Риге днем тоже прогнозируется пасмурная погода, ожидаются продолжительные дожди, мокрый снег. Будет дуть умеренный южный ветер, который в середине дня в порывах усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до +3...+4 градусов.

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