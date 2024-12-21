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Воскресенье будет дождливым

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Женщина с ребенком идут по мокрому снегу
Женщина с ребенком идут по мокрому снегу Фото: Ieva Lūka/LETA

В воскресенье, 22 декабря, в Латвии ожидаются дожди и мокрый снег, на востоке страны - снегопад, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В западных и центральных районах страны осадки будут продолжительными.

Ветер - южный от слабого до умеренного, в прибрежных районах с порывами до 15-19 м/с. Температура воздуха будет не выше +1.. +5 градусов.

В Риге днем тоже прогнозируется пасмурная погода, ожидаются продолжительные дожди, мокрый снег. Будет дуть умеренный южный ветер, который в середине дня в порывах усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до +3...+4 градусов.

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