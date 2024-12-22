Конференция COP29 не оправдала надежд женщин?

На недавней Конференции ООН по изменению климата (COP29) внимание было сосредоточено на финансах, и по многим параметрам она не оправдала ожиданий. Несмотря на напряженные переговоры (представители ряда развивающихся стран покинули зал заседаний в знак протеста), от развитых стран удалось добиться обещания, задокументированного в "Бакинском пакте климатического единства", предоставлять ежегодно $300 млрд на климатическое финансирование в бедных странах к 2035 году. Это в три раза больше суммы, согласованной в 2009 году (и впервые предоставленной в 2022 году), но это очень далеко от тех $1,3 трлн в год, которые нужны развивающимся странам до 2035 года. Хотя это соглашение прогрессивное, нам надо считать его лишь началом.