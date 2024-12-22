На недавней Конференции ООН по изменению климата (COP29) внимание было сосредоточено на финансах, и по многим параметрам она не оправдала ожиданий. Несмотря на напряженные переговоры (представители ряда развивающихся стран покинули зал заседаний в знак протеста), от развитых стран удалось добиться обещания, задокументированного в "Бакинском пакте климатического единства", предоставлять ежегодно $300 млрд на климатическое финансирование в бедных странах к 2035 году. Это в три раза больше суммы, согласованной в 2009 году (и впервые предоставленной в 2022 году), но это очень далеко от тех $1,3 трлн в год, которые нужны развивающимся странам до 2035 года. Хотя это соглашение прогрессивное, нам надо считать его лишь началом.
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Конференция COP29 не оправдала надежд женщин?
Впрочем, недостаток финансирования - это лишь часть проблемы. Реальность такова: когда мировые лидеры остро спорили в Баку на фоне беспрецедентной международной напряженности, настоящий бой велся за будущее климатического финансирования - и роль женщин в нем.
Женщины и дети в 14 раз чаще, чем мужчины, погибают в климатических катастрофах, и женщины составляют 80% переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за экстремальной погоды.