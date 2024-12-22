По словам главы ведомства уголовной полиции, поведение напавшего на гостей рождественской ярмарки в Магдебурге является нетипичным и следователям еще предстоит его проанализировать. Суд выдал ордер на его арест.
Нападение в Магдебурге: власти ФРГ не видят исламистского мотива
В ночь на воскресенье, 22 декабря, полиция Магдебурга сообщила, что суд выдал по запросу прокуратуры ордер на арест злоумышленника, который на полной скорости въехал на автомобиле в посетителей рождественской ярмарки.
In den Abendstunden des 21.12.2024 hat der zuständige Richter die Untersuchungshaft angeordnet. Daraufhin wurde der Beschuldigte in eine JVA verbracht.— Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 22, 2024
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Пять погибших, более 200 раненых
Решением суда 50-летний подозреваемый был помещен в камеру предварительного заключения в связи с обвинением в пяти случаях убийства, а также покушении на убийство и нанесении телесных повреждений в большом количестве случаев. Полиция обнародовала данные о пяти жертвах нападения. Это 9-летний мальчик, а также женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. По данным медиакомпаний WDR и NDR, ссылающихся на источники в органах следствия, ранены более 200 человек, 41 пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По словам главы Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгера Мюнха (Holger Münch), мотив злоумышленника пока не может быть установлен со стопроцентной уверенностью. Однако, несмотря на способ совершения преступления, пока нет признаков того, что речь идет об исламистском теракте, заявил он в эфире телеканала ZDF.
Глава BKA указал, что генпрокуратура Германии еще не приняла решения относительно того, как классифицировать это деяние. Вместе с тем Мюнх подтвердил, что подозреваемый враждебно относился к исламу, в частности проявлял активность на правоэкстремистских интернет-ресурсах. Однако пока нельзя сказать окончательно, что преступление имело политическую подоплеку, подчеркнул он.
Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге
Вечером 20 декабря черный BMW на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - столице восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. За рулем находился Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ и проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли минимум пять человек, ранены 205, в том числе одна украинка.
Уполномоченный федерального правительства ФРГ по вопросам жертв нападений Паскаль Кобер (Pascal Kober) заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, что число людей, которые могут обратиться в связи с этой трагедией за помощью, может составить несколько сотен.
Предупреждение от Саудовской Аравии
По словам Хольгера Мюнха, в ноябре 2023 года власти Саудовской Аравии предупредили Германию, что подданный королевства может представлять угрозу. Полиция Саксонии-Анхальт провела тогда соответствующие следственные мероприятия, "однако этот вопрос был неконкретным".
Как сообщил глава BKA, Талеб аль-Абдулмохсен вступал в различные контакты с властями, высказывал оскорбления, а иногда и угрозы, но не находился в поле зрения полиции в связи со склонностью к насильственным действиям. "Однако все это придется проверить еще раз, чтобы выяснить, не упустили ли власти что-нибудь из виду, - констатировал Мюнх. - Мы видим совершенно нетипичную линию поведения, и мы должны спокойно ее проанализировать".
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