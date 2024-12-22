Нападение в Магдебурге: власти ФРГ не видят исламистского мотива

Глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Глава BKA указал, что генпрокуратура Германии еще не приняла решения относительно того, как классифицировать это деяние. Вместе с тем Мюнх подтвердил, что подозреваемый враждебно относился к исламу, в частности проявлял активность на правоэкстремистских интернет-ресурсах. Однако пока нельзя сказать окончательно, что преступление имело политическую подоплеку, подчеркнул он.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге

Вечером 20 декабря черный BMW на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - столице восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. За рулем находился Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ и проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли минимум пять человек, ранены 205, в том числе одна украинка.

Уполномоченный федерального правительства ФРГ по вопросам жертв нападений Паскаль Кобер (Pascal Kober) заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, что число людей, которые могут обратиться в связи с этой трагедией за помощью, может составить несколько сотен.

Предупреждение от Саудовской Аравии

По словам Хольгера Мюнха, в ноябре 2023 года власти Саудовской Аравии предупредили Германию, что подданный королевства может представлять угрозу. Полиция Саксонии-Анхальт провела тогда соответствующие следственные мероприятия, "однако этот вопрос был неконкретным".

Как сообщил глава BKA, Талеб аль-Абдулмохсен вступал в различные контакты с властями, высказывал оскорбления, а иногда и угрозы, но не находился в поле зрения полиции в связи со склонностью к насильственным действиям. "Однако все это придется проверить еще раз, чтобы выяснить, не упустили ли власти что-нибудь из виду, - констатировал Мюнх. - Мы видим совершенно нетипичную линию поведения, и мы должны спокойно ее проанализировать".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!