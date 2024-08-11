Вечером в воскресенье, 10 августа, обломки российской ракеты, сбитой ПВО Украины в Киевской области, убили двух и ранили трех человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Обломки ракеты упали на частные дома в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и его 4-летний сын. Их нашли под завалами здания.
Еще три человека получили серьезные ранения, среди них 13-летний ребенок.
Позже Киевская городская военная администрация заявила, что по Киеву выпустили баллистические ракеты и десятки дронов.
Власти города сказали, что основной удар "удар принял на себя пригород".
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