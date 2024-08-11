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Видео В результате ракетного удара по Киевской области погибли отец и 4-летний сын (1)

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в воскресенье, 10 августа, обломки российской ракеты, сбитой ПВО Украины в Киевской области,  убили двух и ранили трех человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Обломки ракеты упали на частные дома в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и его 4-летний сын. Их нашли под завалами здания.

Еще три человека получили серьезные ранения, среди них 13-летний ребенок.

Позже Киевская городская военная администрация заявила, что по Киеву выпустили баллистические ракеты и десятки дронов.

Власти города сказали, что основной удар "удар принял на себя пригород".

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