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Полиция разыскивает пропавшую Кате Ершову

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Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Кате Ершову, 1975 года рождения
Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Кате Ершову, 1975 года рождения Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Кате Ершову 1975 года рождения, которая 10 августа около 12:00 покинула Калнениеки в волости Никрацес Кулдигского края, и до сих ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, телосложение крупное, волосы серовато-каштановые. Была одета в черный свитер, черные джинсы и темно-коричневую обувь. Кате пуглива, может разговаривать сама с собой, при ходьбе хромает.

Полиция призывает ознакомиться с изображением женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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