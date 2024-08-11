Полиция разыскивает пропавшую Кате Ершову

Приметы: рост 165 см, телосложение крупное, волосы серовато-каштановые. Была одета в черный свитер, черные джинсы и темно-коричневую обувь. Кате пуглива, может разговаривать сама с собой, при ходьбе хромает.

Полиция призывает ознакомиться с изображением женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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