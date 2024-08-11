РФ обещает "жесткий ответ" на атаки Украины в последние дни

"Киевский режим продолжает террористическую деятельность, направленную на угрозу мирным гражданам России", - заявила Захарова, добавив, что Украина "очень хорошо понимает", что последние нападения "бессмысленны с военной точки зрения".

Пропагандистка отметила, что за последние сутки в России произошло несколько атак ВСУ, в том числе "массивная" атака на город Курск в ночь на 11 августа.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате попадания обломков украинской ракеты в высотное здание в городе ранения получили 13 человек.

Как сообщалось, на этой неделе украинские силы начали операцию в Курской области России. В Минобороны РФ заявили, что боевые действия в области продолжаются, и Россия направляет подкрепление для отражения украинского рейда. Россия размещает там системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на прицепах, и тяжелую гусеничную технику.

Около 76 тысяч жителей района эвакуированы, сообщило в субботу МЧС России.

Россия объявила в субботу, что начинает "антитеррористическую операцию" в Курской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной.