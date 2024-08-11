РФ обещает "жесткий ответ" на атаки Украины в последние дни

11 августа пресс-представитель МИД России Мария Захарова пообещала Украине "жесткий ответ" на наступательные операции, проводимые ВСУ в Курской области и других регионах России, сообщает BBC.
"Киевский режим продолжает террористическую деятельность, направленную на угрозу мирным гражданам России", - заявила Захарова, добавив, что Украина "очень хорошо понимает", что последние нападения "бессмысленны с военной точки зрения".
Пропагандистка отметила, что за последние сутки в России произошло несколько атак ВСУ, в том числе "массивная" атака на город Курск в ночь на 11 августа.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате попадания обломков украинской ракеты в высотное здание в городе ранения получили 13 человек.
Как сообщалось, на этой неделе украинские силы начали операцию в Курской области России. В Минобороны РФ заявили, что боевые действия в области продолжаются, и Россия направляет подкрепление для отражения украинского рейда. Россия размещает там системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на прицепах, и тяжелую гусеничную технику.
Около 76 тысяч жителей района эвакуированы, сообщило в субботу МЧС России.
Россия объявила в субботу, что начинает "антитеррористическую операцию" в Курской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной.
"Антитеррористическая операция" означает, что правительство может переселять жителей, контролировать телефонную связь и конфисковывать транспортные средства.
В Минобороны РФ сообщили, что бои продолжаются в районе Суджи, расположенной примерно в десяти километрах от украинской границы. Город является важным транзитным пунктом газопровода для экспорта российского природного газа в Европу.
Беларусь, которая поддерживает вторжение России в Украину, хотя и не направляла туда свои войска, также объявила в субботу об усилении сил возле украинской границы после того, как были сбиты беспилотники, запущенные с территории Украины.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби признал в пятницу, что США находятся в контакте с коллегами в Украине, но не стал вдаваться в подробности, лишь подчеркнув, что "конечная цель - помочь Украине защитить себя".
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