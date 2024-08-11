Врачи и семья путешественников. Кто был среди жертв авиакатастрофы в Бразилии?

Uma família venezuelana morreu no acidente aéreo que aconteceu no sábado (9) em Vinhedo, interior de São Paulo. Josgleidys Gonzalez, seu filho Joslan Perez, de 4 anos, e sua mãe, Maria Parra, estavam no voo, a caminho de São Paulo. #CNNBrasil pic.twitter.com/9B8x2i6yj2 — CNN Brasil (@CNNBrasil) August 11, 2024

Друг семьи пишет в социальной сети, что семья столкнулась с экономическими трудностями в Венесуэле и переехала в бразильский город Каскавел. Однако семья не смогла оформить все документы, в результате чего решила вернуться в Венесуэлу и пересесть на другой самолет в Сан-Паулу, который доставит их на север Бразилии. Оттуда семья планировала приехать в Венесуэлу на автобусе.

Их собака Луна также попала в самолет, потому что мать Хослана хотела, чтобы мальчик был с четвероногим другом семьи.

Лайана Васат, покойный юрист, работала в суде штата Парана и представляла интересы клиентов в делах против авиакомпаний.

В самолете находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

Он направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу и разбился в жилом районе города Виньедо. Ссылаясь на власти Виньедо, новостной сайт G1 сообщил, что самолет разбился возле дома, где в тот момент находились люди, однако на земле никто не пострадал.

Что стало причиной трагической катастрофы, пока неясно.

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