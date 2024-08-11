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Врачи и семья путешественников. Кто был среди жертв авиакатастрофы в Бразилии?

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Врачи и семья путешественников. Кто был среди жертв авиакатастрофы в Бразилии?
Врачи и семья путешественников. Кто был среди жертв авиакатастрофы в Бразилии? Фото: @Estadao/"X"

9 августа пассажирский самолет, на борту которого находился 61 человек, разбился в бразильском штате Сан-Паулу. Погибли все люди на борту. В ходе расследования выясняются все новые подробности о жертвах авиакатастрофы, сообщает BBC.

Местные СМИ сообщили, что среди погибших были два онколога, трехлетний ребенок, адвокат, специализирующийся на судебных процессах против авиакомпаний, и венесуэльская семья со своей собакой.

Останки всех погибших обнаружены.

Онкологи Мариана Белим и Ариана Ризо были среди восьми врачей, направлявшихся на медицинскую конференцию. Cамая младшая жертва авиакатастрофы - трехлетняя Лиза Иба душ Сантуш находилась в самолете вместе с отцом Рафаэлем Фернандесом душ Сантушем. Ее матери, журналистки, в самолете не было.

Cемья вернулась в родную Венесуэлу после того, как жизнь в Бразилии не оправдала их ожиданий. Хосе Глэдис Гонсалес поехала в Сан-Паулу со своей матерью Марией Глэдис Парра Хольгин и их маленьким сыном Хоселаном Пересом.

Друг семьи пишет в социальной сети, что семья столкнулась с экономическими трудностями в Венесуэле и переехала в бразильский город Каскавел. Однако семья не смогла оформить все документы, в результате чего решила вернуться в Венесуэлу и пересесть на другой самолет в Сан-Паулу, который доставит их на север Бразилии. Оттуда семья планировала приехать в Венесуэлу на автобусе.

Их собака Луна также попала в самолет, потому что мать Хослана хотела, чтобы мальчик был с четвероногим другом семьи.

Лайана Васат, покойный юрист, работала в суде штата Парана и представляла интересы клиентов в делах против авиакомпаний.

В самолете находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

Он направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу и разбился в жилом районе города Виньедо. Ссылаясь на власти Виньедо, новостной сайт G1 сообщил, что самолет разбился возле дома, где в тот момент находились люди, однако на земле никто не пострадал.

Что стало причиной трагической катастрофы, пока неясно.

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