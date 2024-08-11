Врачи и семья путешественников. Кто был среди жертв авиакатастрофы в Бразилии?

9 августа пассажирский самолет, на борту которого находился 61 человек, разбился в бразильском штате Сан-Паулу. Погибли все люди на борту. В ходе расследования выясняются все новые подробности о жертвах авиакатастрофы, сообщает BBC.
Местные СМИ сообщили, что среди погибших были два онколога, трехлетний ребенок, адвокат, специализирующийся на судебных процессах против авиакомпаний, и венесуэльская семья со своей собакой.
Останки всех погибших обнаружены.
Онкологи Мариана Белим и Ариана Ризо были среди восьми врачей, направлявшихся на медицинскую конференцию. Cамая младшая жертва авиакатастрофы - трехлетняя Лиза Иба душ Сантуш находилась в самолете вместе с отцом Рафаэлем Фернандесом душ Сантушем. Ее матери, журналистки, в самолете не было.
Cемья вернулась в родную Венесуэлу после того, как жизнь в Бразилии не оправдала их ожиданий. Хосе Глэдис Гонсалес поехала в Сан-Паулу со своей матерью Марией Глэдис Парра Хольгин и их маленьким сыном Хоселаном Пересом.
➡️ Um vídeo feito na sexta-feira (9/8) mostra Joslan Perez, de 4 anos, brincando com a cachorrinha Luna horas antes de embarcarem no avião da VoePass, que caiu em Vinhedo (SP). Nas imagens, os dois correm em um quintal e brincam com uma bola.— Metrópoles (@Metropoles) August 10, 2024
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📹… pic.twitter.com/wPuVBCm9do
Uma família venezuelana morreu no acidente aéreo que aconteceu no sábado (9) em Vinhedo, interior de São Paulo. Josgleidys Gonzalez, seu filho Joslan Perez, de 4 anos, e sua mãe, Maria Parra, estavam no voo, a caminho de São Paulo. #CNNBrasil pic.twitter.com/9B8x2i6yj2— CNN Brasil (@CNNBrasil) August 11, 2024
Друг семьи пишет в социальной сети, что семья столкнулась с экономическими трудностями в Венесуэле и переехала в бразильский город Каскавел. Однако семья не смогла оформить все документы, в результате чего решила вернуться в Венесуэлу и пересесть на другой самолет в Сан-Паулу, который доставит их на север Бразилии. Оттуда семья планировала приехать в Венесуэлу на автобусе.
Их собака Луна также попала в самолет, потому что мать Хослана хотела, чтобы мальчик был с четвероногим другом семьи.
Лайана Васат, покойный юрист, работала в суде штата Парана и представляла интересы клиентов в делах против авиакомпаний.
В самолете находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа.
Он направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу и разбился в жилом районе города Виньедо. Ссылаясь на власти Виньедо, новостной сайт G1 сообщил, что самолет разбился возле дома, где в тот момент находились люди, однако на земле никто не пострадал.
Что стало причиной трагической катастрофы, пока неясно.
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