Армия Украины продвинулась вперед в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский, который в ежевечернем видеообращении в воскресенье впервые прямым текстом признал контрнаступление, сказал, что этим летом Россия со стороны Курска осуществила 2000 трансграничных нападений.

"Артиллерия, минометы, беспилотники. Мы регистрировали и ракетные удары, и каждый такой удар заслужил справедливого ответа", - сказал Зеленский.

Украинский чиновник высокого ранга заявил AFP, что в операцию вовлечены тысячи военнослужащих, что гораздо больше, чем изначально сообщили российские пограничники.

Атака на Курскую область - самая крупная и успешная трансграничная атака украинской армии с момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года

"Мы идем в атаку. Цель - растянуть позиции противника, нанести максимальный ущерб и дестабилизировать ситуацию в России, так как они не способны защитить свою границу", - сказало должностное лицо.

Минобороны РФ в воскресенье заявило, что его силы "отразили попытки мобильной группы противника с бронетехникой проникнуть вглубь территории России", но в то же время признало, что бои идут на глубине 25 и 30 километров на территории России.

Журналисты ВВС в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью, наблюдали поток украинской бронетехники и танков в направлении России.

Сделанные с воздуха фотографии свидетельствуют, что украинские танки вступили в бои на территории России, и Россия создает новую линию обороны недалеко от Курской АЭС.

Украины и Россия в воскресенье обвинили друг друга в пожаре на объекте охладительных систем АЭС. Стороны и МАГАТЭ утверждают, что уровень радиации - в пределах нормы. Чтобы оценить ситуацию, МАГАТЭ потребовало, чтобы ее команде незамедлительно обеспечили доступ к градирне.

В понедельник назначенный оккупантами представитель Запорожской области Владимир Рогов утром в понедельник сообщил в Telegram, что пожар потушен полностью.

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