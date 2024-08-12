Патриция и Лукас из Польши заблаговременно спланировали поездку на Миколайское озеро. Путешествие было запланировано на годовщину их свадьбы. Пара взяла с собой и свою маленькую дочку. Но вместо радостного праздника случилась трагедия. Эта поездка стала для семьи последней. Новость потрясла не только родственников, но и всю Польшу, сообщают местные СМИ.