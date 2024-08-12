Фото В Латвию приехали первые два автобуса с молодыми людьми, застрявшими в Испании

До Латвии доехали первые два автобуса с молодыми людьми, которые направлялись в Португалию и застряли в Испании. Предполагается, что вторая группа молодых людей прибудет в Ригу завтра. Министерство иностранных дел продолжает оказывать поддержку подданным Латвии, которым в сложных ситуациях за рубежом необходима помощь, сообщили в МИД.
Latviju sasnieguši pirmie divi autobusi ar jauniešiem, kuri bija devušies uz Portugāli. Paredzēts, ka otra jauniešu grupa Rīgā ieradīsies rīt. Ārlietu ministrija turpina sniegt atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem, kuriem sarežģītās situācijās ārvalstīs ir nepieciešama… pic.twitter.com/JbvUYScBIH— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 12, 2024
Как уже сообщалось, Государственная полиция начала ведомственную проверку в отношении туроператора SIA Fisom, из-за которого около 100 детей из Латвии застряли в Испании, сообщили в Госполиции агентству LETA.
Полиция выясняет, было ли совершено уголовное преступление.
Ранее сообщалось, что в Испании застряли более 100 несовершеннолетних из Латвии, которые на автобусе направлялись в лагерь для серфинга в Португалии, но до пункта назначения так и не доехали. Организаторы лагеря из туристической компании Fisom.lv не шли на коммуникацию и не отвечали на звонки. Родители обратились в Центр по защите прав потребителей (РТАС) и МИД.
По последним данным, в пятницу, 9 августа, из кемпинга в Испании, где находились дети, 81 путешественник начал путь домой в Латвию на двух автобусах. В понедельник оба автобуса доберутся до Риги, сообщил РТАС.
Производится репатриация и 66 туристов, в том числе 55 несовершеннолетних, из группы Fisom, которая возвращалась из Португалии в Латвию, но застряла на полпути, потому что у автобуса возникли технические проблемы. Ожидается, что группа выедет из Варшавы в Латвию в понедельник вечером.
Как сообщалось, репатриация трех групп путешественников была начата в связи с неспособностью компании Fisom выполнять обязательства и констатированными у нее проблемами с ликвидностью. РТАС приостановил лицензию туроператора, так что в дальнейшем компания не сможет организовывать поездки. Клиентам, которые уже уплатили оператору деньги за путешествие, РТАС пообещал предоставить информацию о возвращении средств в ближайшем будущем, поскольку на данный момент приоритетом является возвращение застрявших за границей туристов в Латвию.
По данным Firmas.lv, оборот компании Fisom в 2022 году составил 356 396 евро, а убыток - 33 452 евро. Финансовые результаты за 2023 год еще не обнародованы.
Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее уставный капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем предприятия является председатель совета директоров Матисс Далбергс.
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