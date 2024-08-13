Пропавшие и пленные. В приграничных районах Курской области не выходят на связь тысячи жителей и солдат-срочников

Сказал, что стреляют из танков

3 августа 22-летний срочник Данила Колесников позвонил близким с места службы на границе России и Украины в Курской области и сообщил: он и его сослуживцы находятся под украинским огнем. Своей девушке Анастасии Ч. он сказал, что по ним «стреляют из танков», рассказывает она Би-би-си. После этого связь с ним оборвалась. В те же дни украинская армия во время стремительного и неожиданного наступления прорвала границу как раз в том районе, где находился юноша.

Данила, житель Ровеньского района Белгородской области, ушел служить после колледжа, в осенний призыв 2023 года. «Откосить» от армии не пытался: и он, и его близкие были уверены, что на войну его не отправят — российские власти обещали не использовать срочников в боевых действиях.

На самом деле, как много раз рассказывала Би-би-си, с самого начала вторжения в Украину российские призывники становились жертвами этой войны или попадали в плен.

Службу молодой человек начал в городе Почеп Брянской области. Близкие ездили к нему на присягу. «Он говорил тогда, что на границу с Украиной никого не будут отправлять: они срочники, у них никакой подготовки нет, они будут служить в части», — пересказывает Анастасия.