За занавесом: Путин тепло встречает бандитов и убийц

Яшину было тяжело осознавать, что он вышел на свободу, потому что отпустили Вадима Красикова. Он понял "сложную этическую дилемму", с которой столкнулось немецкое правительство, но подчеркнул, что "это мотивирует Путина брать новых заложников и умножать число политических заключенных". В то же время Яшин признал, что "Путин все равно продолжал бы брать заложников, потому что диктаторы всегда так делают - всегда берут заложников и публично их мучают, эксплуатируют гуманистические чувства своих оппонентов". "Путин будет это делать независимо от того, будут ли западные правительства спасать этих людей или их игнорировать", - сказал политик.

"Когда мы летели вместе с сотрудниками ФСБ в Анкару, один из них обратился к нам с Владимиром [Кара-Мурзой] и сказал: "Ну, вы там не очень увлекайтесь, потому что Красиков может за вами и вернуться". Это была, конечно, шутка, но неприятная - по коже пробежал легкий морозец", - признался Яшин.

Запад насторожен

Стоит отметить, что в западных странах, хотя и царит радостное настроение по поводу возвращения домой ложно арестованных граждан, есть и обеспокоенность по поводу высокой цены, которую пришлось заплатить. По данным влиятельного издания Politico, правозащитные организации и оппозиционные политики Германии отмечают, что освобождение осужденного убийцы в обмен на политзаключенных дает российскому режиму дополнительные рычаги воздействия.