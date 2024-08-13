За занавесом: Путин тепло встречает бандитов и убийц

В идеологических посланиях кремлевских пропагандистов прошедшей недели самым ярким событием, несомненно, стал обмен политзаключенными между Россией и странами Запада, который Россия уже объявила своей дипломатической победой.
Между тем западные СМИ пишут, что последствия этого обмена, в результате которого был освобожден и российский убийца Вадим Красиков, будут следующими: Россия продолжит похищать у себя в стране иностранцев, ложно обвиняя их в шпионаже, с целью обменять их на "своих". Это также сигнал сотрудникам ФСБ о том, что они могут спокойно продолжать убивать за границей, ведь даже в случае ареста их все равно вернут в Россию. К сожалению, это плохая новость для российских диссидентов за пределами России: они не могут чувствовать себя в безопасности от мести Кремля нигде в мире.
При этом россияне продолжали всячески дискредитировать Олимпиаду в Париже. Кульминацией этой дискредитации стали слова известного пропагандиста Владимира Соловьева: "Хорошо, что нас там нет".
Также россияне добыли интервью некоего африканского жиголо, в котором он рассказывает, что оказывает свои услуги влиятельным европейским женщинам, среди которых в 2022 году была и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая якобы тратила на эти услуги государственные деньги. Естественно, подобные новости не появляются ни в одном серьезном немецком СМИ. Вся такого рода "информация" доступна только на таких сомнительных площадках, как TikTok. Серьезные немецкие СМИ вообще не считают нужным обращать внимание на этот фейковый "скандал". Российские пропагандисты делают прямо противоположное, преподнося это "событие" как абсолютно правдивое и описывающее "истинное лицо" западных политиков.
Убийца объявлен героем
"Мы освободили шпионов и предателей Родины, а вернули истинных героев и патриотов," - таков был главный пропагандистский посыл об обмене политзаключенными между Россией и странами Запада, произошедшем на прошлой неделе.
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева взволнованно заявила, что "домой возвращаются настоящие патриоты", многие из которых были осуждены без каких-либо доказательств и похищены спецслужбами США во время пребывания в третьих странах.
Ключевой фигурой в обмене, который в первую очередь и привел Россию к сделке, является, конечно же, офицер Федеральной службы безопасности Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего командира чеченских повстанцев Зелимхана Хангошвили в берлинском парке. Следует отметить, что Хангошвили получил политическое убежище в Германии.
Президент России Владимир Путин, лично встречавший освобожденных политзаключенных в аэропорту, особенно тепло приветствовал Красикова, назвав его настоящим патриотом и героем России. Также в скандально известном интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону Путин подчеркнул, что Красиков убил безжалостного убийцу и что это было торжеством справедливости.
Между тем информационное агентство Reuters пишет, что вина Красикова особенно усугубляется тем, что Хангошвили давно поклялся прекратить любую насильственную борьбу за независимость Чечни. В немецком суде судья заявил, что это убийство считается "актом государственного терроризма".
Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Илья Яшин обеспокоен таким обменом и тем, что его депортируют из России против его воли. Яшин, как писала "Медуза", с трудом смирился со своим освобождением, поскольку оно повлекло за собой освобождение Красикова из немецкой тюрьмы.
Яшину было тяжело осознавать, что он вышел на свободу, потому что отпустили Вадима Красикова. Он понял "сложную этическую дилемму", с которой столкнулось немецкое правительство, но подчеркнул, что "это мотивирует Путина брать новых заложников и умножать число политических заключенных". В то же время Яшин признал, что "Путин все равно продолжал бы брать заложников, потому что диктаторы всегда так делают - всегда берут заложников и публично их мучают, эксплуатируют гуманистические чувства своих оппонентов". "Путин будет это делать независимо от того, будут ли западные правительства спасать этих людей или их игнорировать", - сказал политик.
"Когда мы летели вместе с сотрудниками ФСБ в Анкару, один из них обратился к нам с Владимиром [Кара-Мурзой] и сказал: "Ну, вы там не очень увлекайтесь, потому что Красиков может за вами и вернуться". Это была, конечно, шутка, но неприятная - по коже пробежал легкий морозец", - признался Яшин.
Запад насторожен
Стоит отметить, что в западных странах, хотя и царит радостное настроение по поводу возвращения домой ложно арестованных граждан, есть и обеспокоенность по поводу высокой цены, которую пришлось заплатить. По данным влиятельного издания Politico, правозащитные организации и оппозиционные политики Германии отмечают, что освобождение осужденного убийцы в обмен на политзаключенных дает российскому режиму дополнительные рычаги воздействия.
"Это может создать прецедент", - сказал изданию Родерих Кисветтер из оппозиционного Христианско-демократического союза. "Я боюсь, что риск российского саботажа или терроризма увеличится", - сказал он, добавив, что президент России Владимир Путин показал, что у его приспешников нет причин опасаться последствий.
Татьяна Становая, исследователь аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир", пишет, что за последние два года Россия сделала все возможное, чтобы увеличить количество заключенных, которых можно было бы использовать в таком обмене.
Исследователь напоминает, что "арест звезды американского баскетбола Бритни Грейнер в 2022 году был связан только с ее американским паспортом и попытками Кремля повлиять на общественное мнение США. Авантюра оправдалась: Грейнер обменяли на пресловутого торговца оружием Виктора Бута".
"Хотя Германия изначально была против освобождения убийцы Красикова, она сделала это по ряду причин. Первой из них стала внезапная смерть лидера антикремлевской оппозиции Алексея Навального в возрасте 47 лет в российской тюрьме в начале этого года. Хотя это привело к тому, что Берлин временно заморозил переговоры по Красикову, это также наглядно продемонстрировало гуманитарную ценность обмена, - пишет Становая. - Было очевидно, что других может постичь та же участь, что и Навального. Возможность освобождения политзаключенных из российских тюрем была главным стимулом для Берлина и помогла преодолеть юридические и политические препятствия на пути экстрадиции Красикова".
Вторым фактором стала неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США, на которых избрание Дональда Трампа может свести на нет всю тяжелую работу. "Скорее всего, предстоящие выборы сделали обе стороны немного более гибкими: особенно Россию, которая перед ноябрьским голосованием решила не только обеспечить внешнеполитический успех демократов, но и отказаться от привычного для таких обменов принципа один на один. Москва отдала Западу шестнадцать пленных, а взамен получила только восемь (не считая двух несовершеннолетних)", - пишет аналитический центр.
Напомним, на программу "60 минут" был приглашен вышедший из тюрьмы США хакер и киберпреступник Роман Селезнев, который заявил, что все предъявленные ему обвинения сфабрикованы. Между тем газета New York Times в 2017 году писала, что "судья приговорил 32-летнего Романа Валерьевича Селезнева к 27 годам тюремного заключения за руководство масштабной операцией по краже кредитных карт и личных данных". Федеральные прокуроры просили приговорить его к 30 годам тюремного заключения. Согласно судебным документам, схемы Селезнева привели к убыткам как минимум на 170 миллионов долларов. Жертвами Селезнева стали 3700 финансовых учреждений и 500 предприятий по всему миру, включая несколько ресторанов в районе Сиэтла.
Дискредитация олимпийцев
Олимпиада захвачена ЛГБТ-движением, заявил одиозный пропагандист Виталий Третьяков, предложив создать альтернативное мероприятие под названием "натуралиада", в котором бы участвовали "нормальные" спортсмены, а не "всякие трансвеститы".
Особенно россияне напали на алжирскую боксершу Иман Хелиф, утверждая, что она трансгендер, то есть мужчина, превратившийся в женщину, который жестоко избил женщину-соперницу в боксерском поединке. Таковы западные олимпийские ценности.
На самом деле все это ложь и выдумки. Хелиф родилась девочкой и всю жизнь занималась спортом как женщина. И если кому-то это интересно, то у Хелиф никогда не было мужских гениталий.
USA Today поясняет, что у Хелиф есть особенности в гендерном развитии, известные как DSD (differences in sex development). По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, это набор редких черт, связанных с генами, гормонами и репродуктивными органами, которые могут привести к тому, что половое развитие человека будет отличаться от других. Иногда это может проявляться в наличии у женщины хромосом XY, но в остальном развитие полностью женское.
CNN сообщает, что Международный олимпийский комитет (МОК) решительно поддерживает участие Келиф в Играх 2024 года, а представитель МОК Марк Адамс заявил, что она "родилась женщиной, зарегистрировалась женщиной, прожила свою жизнь как женщина, боксировала как женщина, имеет женский паспорт". Адамс также добавил, что речь в данном случае не идет о трансгендерах.
Добавим, что ни одно из этих объяснений не встречается в сообщениях российских пропагандистов, где, как уже говорилось, преобладает версия о том, что мужчина, перевоплотившийся в противоположный пол, избивает женщину.
При этом россияне, конечно, высмеивают загрязненную Сену и называют соревнования по плаванию "уринотерапией". Надо ли говорить, что так эти соревнования называют только россияне.
Однако, хотя пропагандисты и кричат: "Как хорошо, что россиянам не пришлось участвовать в "позорной" Олимпиаде" - чувствуется, что это все равно больно. Об этом свидетельствуют жалобы пропагандистов на то, что в мире происходит 30 вооруженных конфликтов с участием 60 стран, но МОК направил санкции только против "нашей спецоперации".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!