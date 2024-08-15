Видеонаблюдение в магазине или на рабочем месте, запросы по электронной почте и телефону через Интернет - эти персональные данные часто собираются необоснованно. Постановление о защите данных действует уже около шести лет, но споры и разногласия по поводу незаконного сбора персональных данных все еще довольно распространены, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ Компании часто злоупотребляют сбором лишних данных о клиентах и сотрудниках
В прошлом году Государственная инспекция данных (DVI) рассмотрела более 800 жалоб от частных лиц. В большинстве случаев предпринимателям были вынесены предупреждения и выговоры. Однако девять компаний были оштрафованы на сумму от 300 до 20 000 евро.
Бизнесмены давно полюбили устанавливать камеры наблюдения практически в каждом помещении. Они видят не только посетителей магазина, но и сотрудников компании.
"Были случаи, когда работодатели устанавливали камеры и вели аудиозапись, чтобы прослушать, о чем сотрудники говорят друг с другом. В данном случае это не соответствует регламенту по защите данных", - сказала Екатерина Мацук, директор Государственной инспекции данных.
Директор Госинспекции данных поясняет, что в год поступает около 100 жалоб на камеры видеонаблюдения на рабочих местах.
Работодатели часто устанавливают видеокамеры со звукозаписью в комнатах отдыха сотрудников, например на кухне. Но они забывают объяснить, зачем установлены эти камеры.
Всегда должно быть обоснование того, почему собираются данные и почему именно с помощью видео- и аудиозаписи.
"Он может узнать то, что ему не следует знать. Поэтому, когда устанавливаются камеры, необходимо обосновать, для чего это делается, взвесить цель и права сотрудника на частную жизнь", - отмечает Мацук.
Видеонаблюдение - лишь один из многих способов сбора данных. Компании часто даже не осознают, что происходит утечка данных, пока не становится слишком поздно.
"Самый простой ответ на это - большой штраф, потому что в Европе решено, что это важное дело и штраф составляет до 20 миллионов или 4% от оборота", - отметил эксперт по защите данных Иво Криевс.
Иво Криевс подчеркивает, что, в отличие от крупных компаний, средние и малые компании не имеют возможности нанять специалиста по безопасности данных. Поэтому Государственная инспекция данных разработала интерактивный курс, обеспечивающий понимание регулирования данных.
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