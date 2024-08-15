Видео Компании часто злоупотребляют сбором лишних данных о клиентах и сотрудниках

В прошлом году Государственная инспекция данных (DVI) рассмотрела более 800 жалоб от частных лиц. В большинстве случаев предпринимателям были вынесены предупреждения и выговоры. Однако девять компаний были оштрафованы на сумму от 300 до 20 000 евро.

Бизнесмены давно полюбили устанавливать камеры наблюдения практически в каждом помещении. Они видят не только посетителей магазина, но и сотрудников компании.

"Были случаи, когда работодатели устанавливали камеры и вели аудиозапись, чтобы прослушать, о чем сотрудники говорят друг с другом. В данном случае это не соответствует регламенту по защите данных", - сказала Екатерина Мацук, директор Государственной инспекции данных.

Директор Госинспекции данных поясняет, что в год поступает около 100 жалоб на камеры видеонаблюдения на рабочих местах.

Работодатели часто устанавливают видеокамеры со звукозаписью в комнатах отдыха сотрудников, например на кухне. Но они забывают объяснить, зачем установлены эти камеры.

Всегда должно быть обоснование того, почему собираются данные и почему именно с помощью видео- и аудиозаписи.