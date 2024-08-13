Фото Главный тренд последних лет: как создать эту уникальную эстетику в вашем доме

Фото: Пресс-фото

"Japandi сочетает в себе лучшее из скандинавского и японского стилей. Скандинавские интерьеры характеризуются функциональностью и простотой, в то время как японские подчеркивают минимализм, чистые линии и использование натуральных материалов. В результате дом, оформленный в этом стиле, имеет особую гармонию и ощущение спокойствия", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

По его словам, стиль Japandi относительно новый, но его истоки уходят более чем на полвека назад, когда датские дизайнеры путешествовали в Японию за вдохновением и опытом. Современная эстетика Japandi появилась около 6 лет назад и с тех пор становится все популярнее. Неудивительно, что этот стиль набирает популярность в Латвии.

Галерея: Эстетика Japandi в интерьере

Основные элементы

Фото: Пресс-фото