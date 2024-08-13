Фото Главный тренд последних лет: как создать эту уникальную эстетику в вашем доме

Термин Japandi предполагает сочетание скандинавской простоты и японской эстетики. Это слияние приводит к уютному, минималистичному и элегантному стилю, который является главным трендом дизайна интерьера на протяжении нескольких лет. Здесь дизайнер интерьера расскажет, как каждый может создать этот стиль у себя дома, и делится ключевыми советами.
"Japandi сочетает в себе лучшее из скандинавского и японского стилей. Скандинавские интерьеры характеризуются функциональностью и простотой, в то время как японские подчеркивают минимализм, чистые линии и использование натуральных материалов. В результате дом, оформленный в этом стиле, имеет особую гармонию и ощущение спокойствия", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
По его словам, стиль Japandi относительно новый, но его истоки уходят более чем на полвека назад, когда датские дизайнеры путешествовали в Японию за вдохновением и опытом. Современная эстетика Japandi появилась около 6 лет назад и с тех пор становится все популярнее. Неудивительно, что этот стиль набирает популярность в Латвии.
Галерея: Эстетика Japandi в интерьере
Основные элементы
Для тех, кто хочет оформить свое пространство в стиле Japandi, дизайнер интерьера выделяет его основные элементы: "В первую очередь, стиль Japandi определяется минимализмом. Он включает в себя только необходимую мебель, каждая из которых имеет четкую функцию, что обеспечивает практичность и отсутствие беспорядка. Закрытые решения для хранения играют здесь решающую роль, поскольку они скрывают предметы от глаз и способствуют чистому, минималистичному образу", - говорит Д. Римкус.
Мебель в интерьерах Japandi отличается лаконичными горизонтальными линиями и обычно она невысокая. Например, придерживаясь этого стиля, выбирайте диваны и кресла с низкими спинками, а также журнальные или тумбы для телевизора, на невысоких ножках, ближе к полу. Такой подход к дизайну отражает японскую традицию сидения на полу.
Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновленными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и сделаны вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные колонные стены могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект комнате.
В интерьерах Japandi сочетаются различные фактуры материалов и тканей, при этом сохраняется гармония за счет единой цветовой палитры.
Цветовая палитра землистая и преимущественно состоит из светлых пастельных тонов, таких как кремовый, серый, бежевый, коричневый.
Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров Japandi. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя мягкости и легкости пространству.
Освещение способствует созданию спокойной, уютной атмосферы. Обычно это достигается мягким светом от напольных и настольных ламп, размещенных по всей комнате. Бумажный или деревянный абажур служит отличительным акцентом, идеально дополняя общую эстетику. Естественное освещение также очень важно в этом стиле - мягкий дневной свет привнесет пространству ощущение покоя.
Как привнести стиль Japandi
"Определите основные функции пространства, которое вы проектируете, затем выберите нейтральную, землистую цветовую палитру. Выбирайте мебель, которая соответствует этим соображениям, отдавая предпочтение предметам, которые являются неброскими и демонстрируют видимую текстуру дерева. Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, бамбук и стекло. Помните, что стиль Japandi подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому поддерживайте чистое, незагроможденное пространство и используйте закрытые решения для хранения, чтобы вещи не валялись без дела", - советует специалист по интерьеру.
Самый простой способ ввести стиль Japandi в существующее пространство - обновить текстиль: шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье. Также добавьте больше текстур, добавив вазы, чайники, чашки, книги или керамические пиалы, которые также украсят пространство в минимальном стиле. По словам дизайнера интерьера, это часто самое быстрое и эффективное решение, если у вас не очень яркая комната.
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