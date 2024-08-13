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Фото Главный тренд последних лет: как создать эту уникальную эстетику в вашем доме

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Фото: Пресс-фото

Термин Japandi предполагает сочетание скандинавской простоты и японской эстетики. Это слияние приводит к уютному, минималистичному и элегантному стилю, который является главным трендом дизайна интерьера на протяжении нескольких лет. Здесь дизайнер интерьера расскажет, как каждый может создать этот стиль у себя дома, и делится ключевыми советами.

Фото: Пресс-фото

"Japandi сочетает в себе лучшее из скандинавского и японского стилей. Скандинавские интерьеры характеризуются функциональностью и простотой, в то время как японские подчеркивают минимализм, чистые линии и использование натуральных материалов. В результате дом, оформленный в этом стиле, имеет особую гармонию и ощущение спокойствия", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

По его словам, стиль Japandi относительно новый, но его истоки уходят более чем на полвека назад, когда датские дизайнеры путешествовали в Японию за вдохновением и опытом. Современная эстетика Japandi появилась около 6 лет назад и с тех пор становится все популярнее. Неудивительно, что этот стиль набирает популярность в Латвии.

Галерея: Эстетика Japandi в интерьере 

Основные элементы

Фото: Пресс-фото

Для тех, кто хочет оформить свое пространство в стиле Japandi, дизайнер интерьера выделяет его основные элементы: "В первую очередь, стиль Japandi определяется минимализмом. Он включает в себя только необходимую мебель, каждая из которых имеет четкую функцию, что обеспечивает практичность и отсутствие беспорядка. Закрытые решения для хранения играют здесь решающую роль, поскольку они скрывают предметы от глаз и способствуют чистому, минималистичному образу", - говорит Д. Римкус.

Мебель в интерьерах Japandi отличается лаконичными горизонтальными линиями и обычно она невысокая. Например, придерживаясь этого стиля, выбирайте диваны и кресла с низкими спинками, а также журнальные или тумбы для телевизора, на невысоких ножках, ближе к полу. Такой подход к дизайну отражает японскую традицию сидения на полу.

Фото: Пресс-фото

Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновленными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и сделаны вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные колонные стены могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект комнате.

В интерьерах Japandi сочетаются различные фактуры материалов и тканей, при этом сохраняется гармония за счет единой цветовой палитры.

Цветовая палитра землистая и преимущественно состоит из светлых пастельных тонов, таких как кремовый, серый, бежевый, коричневый.

Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров Japandi. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя мягкости и легкости пространству.

Освещение способствует созданию спокойной, уютной атмосферы. Обычно это достигается мягким светом от напольных и настольных ламп, размещенных по всей комнате. Бумажный или деревянный абажур служит отличительным акцентом, идеально дополняя общую эстетику. Естественное освещение также очень важно в этом стиле - мягкий дневной свет привнесет пространству ощущение покоя.

Фото: Пресс-фото

Как привнести стиль Japandi

Фото: Пресс-фото

"Определите основные функции пространства, которое вы проектируете, затем выберите нейтральную, землистую цветовую палитру. Выбирайте мебель, которая соответствует этим соображениям, отдавая предпочтение предметам, которые являются неброскими и демонстрируют видимую текстуру дерева. Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, бамбук и стекло. Помните, что стиль Japandi подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому поддерживайте чистое, незагроможденное пространство и используйте закрытые решения для хранения, чтобы вещи не валялись без дела", - советует специалист по интерьеру.

Самый простой способ ввести стиль Japandi в существующее пространство - обновить текстиль: шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье. Также добавьте больше текстур, добавив вазы, чайники, чашки, книги или керамические пиалы, которые также украсят пространство в минимальном стиле. По словам дизайнера интерьера, это часто самое быстрое и эффективное решение, если у вас не очень яркая комната.

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