"Вытащить ногу было невозможно даже с папиной помощью": нога 10-летней девочки застряла в эскалаторе

"Мне давно не было так тяжело писать. С одной стороны, это огромный опыт, а с другой - огромная удача. Удача, потому что нужные люди оказались в нужном месте", - написала в Facebook Майя, мать, чья дочь пострадала во время инцидента с эскалатором.

"Должна признаться, я и раньше видела в интернете ужасные видео, как человеческие конечности застревают в эскалаторе, но никогда не думала, что подобное может произойти со мной", - написала она.

Портал TVNET связался с представителями администрации торгово-развлекательного центра Akropole Rīga с просьбой объяснить произошедшее, а также с представителями Центра защиты прав потребителей (PTAC), в ведении которого находятся эскалаторы, а также с Государственной полицией - чтобы узнать, поступили ли какие-либо заявления по поводу инцидента.