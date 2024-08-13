"Раньше я видела в Интернете те ужасные видеоролики, где конечности людей застревали на эскалаторе", - написала в конце июля в своей социальной сети Facebook мать, которая уже удалила пост. В конце июля посещение торгово-развлекательного центра Akropole Rīga закончилось для семьи драматически - нога ее 10-летней дочери попала в эскалатор.
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"Вытащить ногу было невозможно даже с папиной помощью": нога 10-летней девочки застряла в эскалаторе
"Мне давно не было так тяжело писать. С одной стороны, это огромный опыт, а с другой - огромная удача. Удача, потому что нужные люди оказались в нужном месте", - написала в Facebook Майя, мать, чья дочь пострадала во время инцидента с эскалатором.
"Должна признаться, я и раньше видела в интернете ужасные видео, как человеческие конечности застревают в эскалаторе, но никогда не думала, что подобное может произойти со мной", - написала она.