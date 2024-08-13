Главное за 13 августа Застрявшая в эскалаторе нога, "письма счастья" от VID и что происходит на "кепке Ушакова"

​Жители Курской области потеряли связь со своими родственниками и друзьями, которые жили в населенных пунктах на границе. Большинство пропавших — пожилые люди. Семьи солдат-срочников, которые служили на границе, тоже теперь не могут найти своих родных. Власти региона говорят, что связи нет с двумя тысячами человек в 28 населенных пунктах — это без учета солдат срочной службы, которые были на границе с Украиной во время украинского наступления. Пропавших разыскивают родственники и волонтеры, но информации предельно мало.

В идеологических посланиях кремлевских пропагандистов прошедшей недели самым ярким событием, несомненно, стал обмен политзаключенными между Россией и странами Запада, который Россия уже объявила своей дипломатической победой.

Катастрофа российской подводной лодки "Курск" 24 года назад стала символическим началом правления российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник вечером, 12 августа, указав, что Курск станет и его концом.

Если российскому диктатору Владимиру Путину не понравится ввод украинских войск в Курскую область, он может положить конец войне, заявил в понедельник, 12 августа, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.