Очередной рабочий день подходит к концу, а это значит, что пришло время узнать о самых важных событиях, произошедших сегодня. RUS TVNET в ежедневной подборке рассказывает коротко о главном за вторник, 13 августа.
Главное за 13 августа ⟩ Застрявшая в эскалаторе нога, "письма счастья" от VID и что происходит на "кепке Ушакова"
Новости Латвии:
Лето, август, Дрейлинькалнс, в народе называемый "кепкой Ушакова" - у подножия разносится запах шашлыка, местные жители принимают солнечные ванны, любители приключений и романтики взбираются на холм, который до недавнего времени окружал забор.
Легально ли здесь летать на параплане, выгуливать собак и кататься зимой на санках с вершины холма? TVNET+ отправился в излюбленное жителями Пурвциемса, Плявниеков и Дрейлини место для прогулок и отдыха с целью выяснить, что сегодня предлагается здесь рижанам и какие еще новинки готовит Рижская дума.
Служба государственных доходов (VID) в сентябре начнет рассылку уведомлений 70 000 физических лиц, предложив им пересмотреть декларированные доходы, сообщила во вторник, 13 августа, журналистам генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.
"Раньше я видела в Интернете те ужасные видеоролики, где конечности людей застревали в эскалаторе", - написала в конце июля в своем профиле в социальной сети Facebook мать, которая уже удалила этот пост. В конце июля посещение торгово-развлекательного центра Akropole Rīga закончилось для семьи драматически - нога ее 10-летней дочери попала в эскалатор.
Правительство во вторник, 13 августа, поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки к правилам техосмотра транспортных средств и технического контроля на дорогах, которые, в частности, предусматривают введение со следующего года новой системы измерения выхлопных газов и проверки баллонов со сжатым природным газом, сообщили агентству LETA в министерстве.
Из полученных в Бюро омбудсмена заявлений следует, что отдельные школы по-прежнему заставляют родителей учеников покупать учебные принадлежности, которые должны обеспечить сами.
Средняя стоимость электроэнергии в Латвии растет уже три месяца подряд. Похожие тенденции наблюдаются и в соседних странах и Польше. TVNET+ выяснил, с чем это связано и каковы прогнозы дальнейшего развития цен на нефть.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей под призывом к союзникам по НАТО разместить на территории Латвии ядерное оружие.
"Наши олимпийцы уже продают подаренные на Олимпиаде телефоны Samsung", - написал эксперт по технологиям Кристап Скутелис в соцсети Х. Объявление на сайте ss.lv свидетельствует, что "олимпийский" телефон Samsung продается с 7 августа - и он в "нераспечатанной упаковке". Об этом сообщает tv3.lv.
С 2015 года количество выданных временных видов на жительство для иностранных работников и членов их семей в Латвии увеличилось более чем вдвое, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.
В ночи на 12 и 13 августа жители могли наблюдать в небе северное сияние, пишет Apollo.lv.
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уведомила о том, что запретила латвийскому шахматисту Андрею Стребкову участвовать в турнирах и посещать соревнования в качестве зрителя, сообщает "Медуза".
Предприятие общественного питания AS Lido инвестировало чуть более 1 миллиона евро в развитие нового ресторана в торговом центре Rīga Plaza, рассказала агентству LETA председатель правления Lido Рита Аузиня.
Жительница Риги Байба уже много лет помогает различным благотворительным организациям. В мае она увидела сообщение в Facebook от женщины, которая просила одолжить денег. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Репатриация 81 путешественника из Испании, а также 66 путешественников из Португалии в Латвию, инициированная Центром защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с консульским отделом Министерства иностранных дел, успешно завершена, сообщил PTAC во вторник, 13 августа.
Во вторник, 13 августа, Рижской окружной суд отменил решение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде ареста к подозреваемому в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Государственной полиции Романа Яшина Артему Бабенко, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе Южнолатгальский участок Латгальского регионального управления Госполиции получил информацию о двух случаях мошенничества. Общий нанесенный пострадавшим ущерб составил 40 631 евро. В связи с обоими событиями начаты уголовные процессы, продолжается расследование, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Ограничивая военную помощь, западные союзники оказывают давление на Украину, добиваясь перемирия с Россией или очень длительного и сложного процесса деэскалации войны. Это может привести к поражению Украины, заявил один из самых известных украинских историков и мыслителей, профессор львовского Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью, приуроченному к 900-му дню войны, пишет Rus.Postimees.
Жители Курской области потеряли связь со своими родственниками и друзьями, которые жили в населенных пунктах на границе. Большинство пропавших — пожилые люди. Семьи солдат-срочников, которые служили на границе, тоже теперь не могут найти своих родных. Власти региона говорят, что связи нет с двумя тысячами человек в 28 населенных пунктах — это без учета солдат срочной службы, которые были на границе с Украиной во время украинского наступления. Пропавших разыскивают родственники и волонтеры, но информации предельно мало.
В идеологических посланиях кремлевских пропагандистов прошедшей недели самым ярким событием, несомненно, стал обмен политзаключенными между Россией и странами Запада, который Россия уже объявила своей дипломатической победой.
Катастрофа российской подводной лодки "Курск" 24 года назад стала символическим началом правления российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник вечером, 12 августа, указав, что Курск станет и его концом.
Если российскому диктатору Владимиру Путину не понравится ввод украинских войск в Курскую область, он может положить конец войне, заявил в понедельник, 12 августа, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Индрек, Анна и их пятилетняя дочь Раба Рю живут в лесу у реки Навести. За день до нашей встречи хозяин семейства предупредил, что погода будет дождливой, но заверил, что небо прояснится к трем часам дня. Несмотря на то, что, когда в назначенный день мы приехали на место, ни прогнозы погоды, ни внешние признаки не указывали на то, что дождь перестанет лить, чудесным образом это случилось, и к тому же именно в то время, о котором ранее сказал Индрек, сообщает Rus.Postimees.
Западные источники показали FT карты с изображением объектов НАТО в Европе, которые могут стать целями для РФ.
Во вторник, 13 августа, глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев объявил, что власти начали эвакуировать жителей района.
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