РФ переселит эвакуированных из Курской области на оккупированные территории Украины

Жители приграничных районов Курской области России, вынужденные покинуть свои дома, будут отправлены на оккупированные Россией территории Запорожской области Украины, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Решение было принято после разговора чиновника с назначенным Россией "заместителем губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким.
Балицкий предложил использовать для размещения россиян "санатории и пансионаты на побережье Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки", сообщил Смирнов.
Первые рейсы по доставке людей в Запорожскую область будут организованы "в ближайшее время", признался чиновник.
Смирнов не уточнил, как будет обеспечиваться безопасность россиян в регионе, который "живет на военном положении".
Как заявил Смирнов, к 12 августа была эвакуирована 121 тысяча человек.
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что в российских вооруженных силах не хватает солдат для обороны Курской области, поэтому до конца года в России может быть объявлена мобилизация.
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