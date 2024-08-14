РФ переселит эвакуированных из Курской области на оккупированные территории Украины

Решение было принято после разговора чиновника с назначенным Россией "заместителем губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким.

Балицкий предложил использовать для размещения россиян "санатории и пансионаты на побережье Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки", сообщил Смирнов.

Первые рейсы по доставке людей в Запорожскую область будут организованы "в ближайшее время", признался чиновник.

Смирнов не уточнил, как будет обеспечиваться безопасность россиян в регионе, который "живет на военном положении".

Как заявил Смирнов, к 12 августа была эвакуирована 121 тысяча человек.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что в российских вооруженных силах не хватает солдат для обороны Курской области, поэтому до конца года в России может быть объявлена ​​мобилизация.

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