Российские беженцы из Курской области уже рядом с Эстонией

Первые беженцы из Курской области России, где уже неделю продолжаются бои, прибыли в Ленинградскую область. МВД Эстонии прокомментировало перспективы этих людей на защиту, если вдруг они решат ее попросить в ЕС. На этом фоне снова растет количество военных беженцев из Украины, которые просят защиты в Эстонии, пишет Rus.Potimees.
О том, что жители Курской области РФ, которые после 6 августа 2024 года покинули свои дома, когда началась военная операция ВСУ, прибыли в Ленобласть, сообщают местные правозащитники. Активисты, которые все два с половиной года полномасштабной войны в Украине помогают украинским беженцам, фиксируют обращения новой волны военных беженцев.
"На наш гуманитарный склад звонят и приходят семьи из Курской области", - сообщил 12 августа в Facebook один из петербургских кураторов помощи военным беженцам.