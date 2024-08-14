Российские беженцы из Курской области уже рядом с Эстонией

Жители Курской области, покинувшие свои дома после начала военной операции ВСУ в РФ, стоят в очереди за гуманитарной помощью в региональном молодежном центре. 10 августа 2024 года, Курск, Россия.

Первые беженцы из Курской области России, где уже неделю продолжаются бои, прибыли в Ленинградскую область. МВД Эстонии прокомментировало перспективы этих людей на защиту, если вдруг они решат ее попросить в ЕС. На этом фоне снова растет количество военных беженцев из Украины, которые просят защиты в Эстонии, пишет Rus.Potimees.