Взрыв на "Северном потоке": Германия выдала ордер на арест гражданина Украины

Европейский ордер на арест Владимира Ж. был запрошен еще в июне, сообщает общественная телерадиокомпания ARD, а также газеты Die Zeit и Sueddeutsche Zeitung.

Последний известный адрес подозреваемого находился в Польше. Как рассказал BBC представитель генпрокурора Польши, когда полицейские приехали к его дому под Варшавой, его там не оказалось. По словам собеседника издания, мужчина покинул страну и уехал в Украину.

Следователи полагают, что разыскиваемый гражданин Украины был одним из водолазов, заминировавших газопровод, сообщают СМИ со ссылкой на "иностранные разведки".

Немецкие следователи также подозревают в участии во взрывах газопроводов в качестве водолазов еще двух граждан Украины, в том числе женщину. Однако ордера на их арест еще не выданы.

Между тем прокуратура Германии отказалась предоставить какие-либо комментарии AFP.

Что случилось?

В сентябре 2022 года в районе датского острова Борнхольм были зафиксированы четыре крупные утечки газа из обоих газопроводов "Северный поток". Незадолго до этого сейсмологические станции зафиксировали два подводных взрыва.

До этого по газопроводу "Северный поток - 1" в Германию транспортировался российский природный газ. "Северный поток - 2" не был введен в эксплуатацию из-за начатого РФ вторжения в Украину.

Наряду с Германией расследование начали также власти Дании и Швеции, однако Копенгаген и Стокгольм позже закрыли дела.

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