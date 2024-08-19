"Ее спас случайный прохожий. Молодая женщина лежала в луже крови. Она, как кошка, спряталась и рожала, чтобы не отняли ребенка, как это произошло с первым". Неудобная и сложная тема - родители, чаще всего мамы, с психическими расстройствами.

"Принято, что у людей с психическими расстройствами нет отношений, но реальность такова, что есть и любовь, и отношения, и беременность, и желание воспитывать детей", - продолжает руководитель Zelda Иева Леймане-Велдмейере. "Мы боролись за то, чтобы позволить двум людям, находящимся в отношениях, жить в учреждении опеки вместе". Глава центра вспоминает случай много лет назад: "Как только выяснилось, что женщина беременна, были задействованы всевозможные рычаги: и лишение дееспособности, и, насколько известно, после родов проводилась стерилизация - хирургическая контрацепция. Это один из классических способов, как решают эти вопросы. Благодаря Бюро омбудсмена закон, который допускал, что решение о стерилизации может принять опекун, был изменен".