Главное за 14 августа Мнения о призыве женщин в армию, что происходит на аэродроме Спилве и боксер объяснил про гражданство РФ

За рубежом:

Власти РФ называют наступление ВСУ на территорию России "чрезвычайной ситуацией", а свои действия "контртеррористической операцией". Чего они опасаются и почему не говорят напрямую о боях под Курском?

Внимательные покупатели заметили, что в последние недели полки с маслом в магазинах выглядят как рот, потерявший половину зубов. То же касается полок со сметаной. Издание Maa Elu посетило несколько крупных сетевых магазинов и подтвердило, что полки с этими продуктами действительно опустели, сообщает Rus.Postimees.

​Украинские войска продолжают наступать в Курской области и брать под контроль новые населённые пункты, несмотря на недавние заявления российских провоенных блогеров о начале стабилизации линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Бои становятся всё более ожесточёнными, обе стороны подтягивают резервы. Сплошная линия фронта в Курской области по-прежнему отсутствует, удары ВСУ следуют по различным направлениям один за другим. В то же время российская армия продолжает владеть инициативой на других участках фронта и медленно, но упорно продвигаться на Донбассе. Подробности — в нашем обзоре.

В связи со взрывом газопровода "Северный поток" в 2022 году прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, сообщили в среду, 14 августа, немецкие СМИ.

Украинские беспилотники в ночь на среду, 14 августа, атаковали Воронежскую, Липецкую и Курскую области России, сообщают местные власти и Telegram-каналы.

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