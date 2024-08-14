В уходящий рабочий день произошло много важных событий - узнали, чем сейчас живет легендарный аэродром Спилве, латвийский боксер объяснил, почему пошутил про гражданство РФ, а RUS TVNET спросил рижан, нужно ли женщинам служить в армии. Об этих и других новостях среды, 14 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 августа ⟩ Мнения о призыве женщин в армию, что происходит на аэродроме Спилве и боксер объяснил про гражданство РФ
Новости Латвии:
Нужно ли женщинам служить в Службе государственной обороны Латвии? RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать об этом у жителей и гостей Риги. Ответы смотрите на видео!
В июле от сильного удара током скончался 69-летний мужчина, который припарковал крупногабаритный грузовик под 20-киловольтной воздушной линией электропередачи и поднял прицеп, сообщает компания Sadales tīkls.
Латвийский боксер Никита Смирнов во вторник в соцсетях сообщил, что принял гражданство России. Когда эта информация появилась в нескольких СМИ, он опубликовал видео, в котором рассказал, что это была просто шутка. TVNET+ после небольшой переписки в Instagram пригласил Никиту на телефонный разговор, во время которого он на латышском языке рассказал, почему пошутил о смене гражданства.
Рижская дума пообещала исправить ситуацию с качелями, которые входят в состав арт-объекта Kopā pie Doma, установленного на Домской площади. На днях 11-летняя девочка повредила себе ноги, когда качалась на них, сообщает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
После того, как Анна Жабицка написала в социальной сети X о том, как ее сестра каждый день сталкивается с агрессией и угрозами соседа-алкоголика, она поняла, что таких случаев много. Версию событий женщин рассказала Apollo.lv.
За рубежом:
Власти РФ называют наступление ВСУ на территорию России "чрезвычайной ситуацией", а свои действия "контртеррористической операцией". Чего они опасаются и почему не говорят напрямую о боях под Курском?
Внимательные покупатели заметили, что в последние недели полки с маслом в магазинах выглядят как рот, потерявший половину зубов. То же касается полок со сметаной. Издание Maa Elu посетило несколько крупных сетевых магазинов и подтвердило, что полки с этими продуктами действительно опустели, сообщает Rus.Postimees.
Украинские войска продолжают наступать в Курской области и брать под контроль новые населённые пункты, несмотря на недавние заявления российских провоенных блогеров о начале стабилизации линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Бои становятся всё более ожесточёнными, обе стороны подтягивают резервы. Сплошная линия фронта в Курской области по-прежнему отсутствует, удары ВСУ следуют по различным направлениям один за другим. В то же время российская армия продолжает владеть инициативой на других участках фронта и медленно, но упорно продвигаться на Донбассе. Подробности — в нашем обзоре.
В связи со взрывом газопровода "Северный поток" в 2022 году прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, сообщили в среду, 14 августа, немецкие СМИ.
Украинские беспилотники в ночь на среду, 14 августа, атаковали Воронежскую, Липецкую и Курскую области России, сообщают местные власти и Telegram-каналы.
Интересное чтиво:
Он был свидетелем развития латвийской авиации и вплоть до 1975 года даже главным аэропортом Риги. Здесь готовил приглашенный из Грузии повар и в начале карьеры музицировал сам Раймонд Паулс. Чем сейчас живет легендарный аэродром Спилве? Экскурсию для TVNET+ провел брутальный, но гостеприимный "смотритель" с широкой улыбкой - художник, реставратор, дизайнер и байкер Сергей Большаков (он же SeBo).
В Эстонии есть множество мест, где можно отдохнуть и провести выходные. Но по карману ли это местным жителям и жителям Латвии, которые зачастую ездят отдыхать в соседнюю в том числе и потому, что такие поездки не требуют серьезных трат на дорогу?
Последние несколько суток Интернет взорвали рассказы бывших девушек Кристапа Зутиса о том, каков боксер в качестве партнера. Экс-возлюбленные спортсмена обвиняют его в эмоциональном и физическом насилии. В разговоре с TVNET+ Зутис не отрицает, что не всегда вел себя как образцовый гражданин, но утверждает, что девушек своих не бил.
Предлагаем подборку блюд, вероятно, из самого любимого многими летнего овоща - кабачка!
Во время интервью актер Никита Осипов рассказал, что учился в Рижской украинской школе, а потом поступил в ГИТИС. После выпуска он вернулся в Ригу и попал на работу в Рижский русский театр им. М. Чехова. Сначала испытанием стала пандемия коронавируса, а 24 февраля 2022 года началась война в Украине. Тут и пригодилось его знание украинского языка!
С началом более активного времени сбора грибов и ягод Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает жителей позаботиться о своей безопасности и отправляться в лес обдуманно.
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