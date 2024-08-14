В центре Риги за сорванный флаг Украины задержаны два человека

По факту случившегося начат уголовный процесс. В тот же день правоохранители задержали двух лиц - мужчину 1970 года рождения и молодого человека 2006 года рождения.

В ходе обыска по месту жительства молодого человека 2006 года рождения были обнаружены предмет, похожий на огнестрельное оружие, боеприпасы, российские флаги и медикаменты.

Оба лица ранее уже были судимы. Мужчина 1970 года рождения был осужден за умышленное повреждение имущества, а молодой человек 2006 года рождения - за незаконное изготовление, хранение, перемещение и сбыт алкогольных напитков и табачных изделий.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй статьи 78 Уголовного закона, а именно за деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти и розни.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

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