В центре Риги за сорванный флаг Украины задержаны два человека

Государственная полиция 9 августа задержала мужчину и молодого человека, которые в Риге на улице Кр. Барона сорвали флаг Украины, а также повредили древко флага, сообщили агентству LETA в Госполиции.
По факту случившегося начат уголовный процесс. В тот же день правоохранители задержали двух лиц - мужчину 1970 года рождения и молодого человека 2006 года рождения.
В ходе обыска по месту жительства молодого человека 2006 года рождения были обнаружены предмет, похожий на огнестрельное оружие, боеприпасы, российские флаги и медикаменты.
Оба лица ранее уже были судимы. Мужчина 1970 года рождения был осужден за умышленное повреждение имущества, а молодой человек 2006 года рождения - за незаконное изготовление, хранение, перемещение и сбыт алкогольных напитков и табачных изделий.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй статьи 78 Уголовного закона, а именно за деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти и розни.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.
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