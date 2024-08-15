На время празднования дня рождения Риги будет закрыто движение на участке набережной 11 ноября

С 20 часов среды, 14 августа, до 24 часов воскресенья, 18 августа, закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на участке параллельной, прилегающей к набережной 11 ноября улицы со стороны Вецриги от Полю гате до Яуниела.

Кроме того, в упомянутый период времени в случае необходимости на Домской площади и на улице Пилс будет организовано двустороннее движение.

С 8 часов 14 августа до 24 часов 18 августа запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, и и на участке параллельной, прилегающей к набережной 11 ноября улицы со стороны Вецриги от Полю гате до Яуниела.

В свою очередь с 17 часов пятницы, 16 августа, до 21 часа 18 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С 8 часов субботы, 17 августа, по 8 часов 18 августа будет закрыта зона парковки средств микромобильности на набережной 11 ноября.

На выходных, 17 и 18 августа, во время праздника Риги будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей на набережной 11 ноября, в Старой Риге и в других местах проведения мероприятий.

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