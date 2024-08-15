Под Цесисом водителя грузовика ослепило фарами: машина вылетела с дороги и перевернулась

Причина ДТП - водителя в темноте ослепил дальний свет движущегося навстречу автомобиля, в результате чего он не вписался в поворот и вылетел в кювет.

"Мужчина, управляя грузовым автомобилем, не справился с его управлением, в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся. Пострадавший водитель доставлен в медучреждение. Начат административный процесс", - указали передаче в Государственной полиции.

Друг пострадавшего рассказал, что водителю действительно повезло.

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