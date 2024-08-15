Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Под Цесисом водителя грузовика ослепило фарами: машина вылетела с дороги и перевернулась

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Последствия ДТП под Цесисом
Последствия ДТП под Цесисом Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Под Цесисом, недалеко от железнодорожной станции Янямуйжа, аварию пережил водитель грузовика, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Причина ДТП - водителя в темноте ослепил дальний свет движущегося навстречу автомобиля, в результате чего он не вписался в поворот и вылетел в кювет.

"Мужчина, управляя грузовым автомобилем, не справился с его управлением, в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся. Пострадавший водитель доставлен в медучреждение. Начат административный процесс", - указали передаче в Государственной полиции.

Друг пострадавшего рассказал, что водителю действительно повезло.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх