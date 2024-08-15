Украина подтвердила удары по военным аэродромам в России

"В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. В частности, поражены военные аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор", - говорится в сообщении.

Аэродром "Халино" находится в Курской области, "Саваслейка" - в Нижегородской области, "Борисоглебск" - в Воронежской области, а "Балтимор" - в Воронеже.

Генштаб указал, что на этих аэродромах базировались Су-34, Су-35 и другие военные самолеты.

"Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, Украина осуществила крупнейшую атаку беспилотниками на российские аэродромы в Воронеже, Курске, Саваслейке и Борисоглебске, сообщили источники в Службе безопасности Украины.

"Дальнобойные беспилотники Службы безопасности и обороны Украины совершили самую масштабную атаку на российские военные аэродромы с начала войны. Это была веселая ночь на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска", - сообщил источник.

Источник подтвердил, что это была специально спланированная операция, чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для бомбардировки линии фронта и украинских городов.

"Российские военные корреспонденты уже ноют в соцсетях, что удар был эффективным и ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные каналы в соцсетях сообщают о десяти взрывах в районе Саваслейки, откуда регулярно взлетают [истребители] МиГи, терроризируя всю Украину (...). Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами", - сказал источник, добавив, что СБУ продолжает методично ослаблять российскую военную авиацию.

"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - заявил собеседник издания "Украинская правда".

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