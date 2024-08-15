В пятницу, 16 августа, в Латвии воздух прогреется до +24...+29 градусов, на части побережья температура не превысит +21...+23 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу потеплеет до +29
Самый теплый день ожидается в Латгале и Земгале.
Небо будет частично затянуто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Более высокая вероятность осадков прогнозируется во второй половине дня в центральной части страны.
Будет дуть южный и западный ветер от слабого до умеренного, вечером - слабый ветер переменного направления.
В Риге увеличится облачность и возможен кратковременный дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который сменится западным и под влиянием дождевых облаков может подуть с севера. Воздух прогреется до +26 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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