В пятницу потеплеет до +29

Самый теплый день ожидается в Латгале и Земгале.

Небо будет частично затянуто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. Более высокая вероятность осадков прогнозируется во второй половине дня в центральной части страны.

Будет дуть южный и западный ветер от слабого до умеренного, вечером - слабый ветер переменного направления.

В Риге увеличится облачность и возможен кратковременный дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который сменится западным и под влиянием дождевых облаков может подуть с севера. Воздух прогреется до +26 градусов.

Галерея: Лето в Латвии

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