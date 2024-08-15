Приостановлена работа нефтебазы в Даугавпилсе. Обнаружены большие нарушения

Оборот дизельного топлива компании RMNS на нефтебазе за полгода составляет 12 436,761 тонны. Кроме того, предприятие хранит на нефтебазе одновременно примерно 348 тонн неупакованных органических веществ/смесей, что примерно в 70 раз больше, чем разрешено. Кроме того, на нефтебазе производится смешивание химических веществ, которые не соответствуют разрешенной загрязняющей деятельности.

Так как на нефтебазе осуществлялись действия с химическими веществами/смесями, в том числе опасными веществами, без необходимого разрешения на загрязняющую деятельность категории В, деятельность нефтебазы должна быть приостановлена.

При этом Государственная пожарно-спасательная служба предоставила информацию о том, что для объекта не разработан план гражданской обороны, в который была бы включена оценка вероятности аварий и предусмотрены мероприятия по их устранению. Таким образом, деятельность предприятия создает высокие риски аварий и риск нанесения вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу людей, подчеркнула представитель VVD.

Если предприятие добровольно не прекратит деятельность нефтебазы, VVD как исполнительное учреждение может приступить к исполнению этого решения принудительно. В качестве меры принудительного исполнения может быть избран денежный штраф в размере от 100 до 10 000 евро.

По информации Firmas.lv, оборот Mix Oil в прошлом году составил 2,61 млн евро, прибыль - 35 189 евро. Предприятие основано в 2014 году, его основной капитал составляет 10 евро. Предприятие в равных долях принадлежит Диане Зиле и Аннии Скученковой.

Оборот RMNS в прошлом году составил 197 114 евро, прибыль - 180 358 евро. Предприятие основано в 2020 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Предприятие принадлежит немецкой компании RMNS.

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