Государственная служба окружающей среды (VVD) временно приостановила работу нефтебазы в Даугавпилсе из-за существенных нарушений в работе с опасными веществами, сообщила специалист по связям с общественностью VVD Карина Дворянинова.
Приостановлена работа нефтебазы в Даугавпилсе. Обнаружены большие нарушения
VVD установила, что хозяйствующие на базе на ул. Вальню, 4N, предприятия превысили максимально допустимое для хранения количество дизельного топлива и совершают действия, не соответствующие выданным им разрешениям. Поэтому до 20 августа работа нефтебазы приостановлена.
Этими предприятиями являются SIA Mix Oil и Sia RMNS, которые уже полгода занимаются смешиванием опасных веществ - дизельного топлива с метилэфиром рапса или базовым маслом.
Оборот дизельного топлива обоих предприятий составляет 17 898,291 тонны, поэтому Mix Oil и RMNS уже существенно превысили разрешенный сейчас предприятиям оборот в 5000 тонн в год.
Как пояснила представитель VVD, получив жалобы жителей на несоблюдение требований охраны окружающей среды на нефтебазе, служба провела проверку на объекте. В ходе нее было установлено, что оба предприятия, которым VVD зарегистрировала загрязняющую деятельность категории С, превысили допустимое для хранения количество горючего, а также совершали с ним действия, не соответствующие этой категории.
По информации VVD, оборот дизельного топлива компании Mix Oil на нефтебазе за полугодие составляет 5461,53 тонны.
При этом констатировано, что предприятие хранит на нефтебазе одновременно около 49 тонн неупакованных органических веществ/смесей - это примерно в десять раз больше, чем разрешено. Кроме того, предприятие осуществляет смешивание химических веществ, классифицируемых как загрязняющая деятельность высшей категории - В.
Оборот дизельного топлива компании RMNS на нефтебазе за полгода составляет 12 436,761 тонны. Кроме того, предприятие хранит на нефтебазе одновременно примерно 348 тонн неупакованных органических веществ/смесей, что примерно в 70 раз больше, чем разрешено. Кроме того, на нефтебазе производится смешивание химических веществ, которые не соответствуют разрешенной загрязняющей деятельности.
Так как на нефтебазе осуществлялись действия с химическими веществами/смесями, в том числе опасными веществами, без необходимого разрешения на загрязняющую деятельность категории В, деятельность нефтебазы должна быть приостановлена.
При этом Государственная пожарно-спасательная служба предоставила информацию о том, что для объекта не разработан план гражданской обороны, в который была бы включена оценка вероятности аварий и предусмотрены мероприятия по их устранению. Таким образом, деятельность предприятия создает высокие риски аварий и риск нанесения вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу людей, подчеркнула представитель VVD.
Если предприятие добровольно не прекратит деятельность нефтебазы, VVD как исполнительное учреждение может приступить к исполнению этого решения принудительно. В качестве меры принудительного исполнения может быть избран денежный штраф в размере от 100 до 10 000 евро.
По информации Firmas.lv, оборот Mix Oil в прошлом году составил 2,61 млн евро, прибыль - 35 189 евро. Предприятие основано в 2014 году, его основной капитал составляет 10 евро. Предприятие в равных долях принадлежит Диане Зиле и Аннии Скученковой.
Оборот RMNS в прошлом году составил 197 114 евро, прибыль - 180 358 евро. Предприятие основано в 2020 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Предприятие принадлежит немецкой компании RMNS.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!