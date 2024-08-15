Днем в среду, 14 августа, в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) обратилась 37-летняя женщина, у которой была обнаружена угроза выкидыша, сообщает больница.
Врачи Восточной больницы спасли беременную женщину и младенца
В больнице заявляют, что, учитывая срок беременности около 27 недель и неожиданно начавшийся родовой процесс, для спасения жизни матери и будущего ребенка потребовались срочные действия многопрофильной бригады.
Поскольку роды были преждевременными, сразу была вызвана специализированная неонатологическая бригада медицинского центра со специальным оборудованием, предназначенным для таких ситуаций.
Новорожденная девочка увидела мир уже в 18:58, несказанно порадовав и молодую маму, и персонал больницы.
После проведения необходимых манипуляций малышку перевели в Детскую клиническую университетскую больницу, а маму разместили в гинекологической клинике RAKUS.
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