Врачи Восточной больницы спасли беременную женщину и младенца

В больнице заявляют, что, учитывая срок беременности около 27 недель и неожиданно начавшийся родовой процесс, для спасения жизни матери и будущего ребенка потребовались срочные действия многопрофильной бригады.

Поскольку роды были преждевременными, сразу была вызвана специализированная неонатологическая бригада медицинского центра со специальным оборудованием, предназначенным для таких ситуаций.

Фото: RAKUS

Новорожденная девочка увидела мир уже в 18:58, несказанно порадовав и молодую маму, и персонал больницы.

После проведения необходимых манипуляций малышку перевели в Детскую клиническую университетскую больницу, а маму разместили в гинекологической клинике RAKUS.

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