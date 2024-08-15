Видео В России разбился бомбардировщик

Россия использовала бомбардировщики Ту-22 как в войне с Украиной, так и для патрулирования над Балтийским морем и Тихим океаном.

Разбившийся самолет, судя по всему, во время этого полета не участвовал в войне с Украиной. Расстояние от линии фронта до места падения бомбардировщика составляет более 5000 километров.

Бомбардировщик выполнял плановый полет, утверждают в Минобороны России. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность.

Экипажу удалось катапультироваться. При падении самолет не нанес повреждения на земле.

На видео с места происшествия видно, что рядом с местом находятся мирные жители.

Ту-22М находится на вооружении с начала 1970-х годов. Самолет способен нести крылатые ракеты и ядерное оружие.

По общедоступным данным, на начало года у России было около 60 таких самолетов, но летать способна только половина, сообщает "Радио Свобода".

Их не производят с начала 90-х годов.

لحظة انفجار الطائرة الحربية Tu-22M الروسية في منطقة إيركوتسك pic.twitter.com/ECUlZXN2Vu — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 15, 2024

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