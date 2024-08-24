Видео Женщина уверена, что ее ограбили в троллейбусе; у полиции другая версия

После ночной смены на работе Айя ехала на троллейбусе домой в микрорайон Кенгарагс. На следующее утро она констатировала неприятный факт. Кто-то якобы украл мобильный телефон Айи в общественном транспорте.

"Я не заметила, как это произошло. Я вышла, телефона не было. Я пошла искать троллейбус, его там не было. Я позвонила на конечную остановку, его там тоже не было", - говорит Айя.

Несмотря на то, что Айя впервые оказалась в такой ситуации, она не поддалась эмоциям и обратилась с заявлением в полицию, надеясь, что личность вора будет выяснена. Однако уже более двух недель с жертвой не сотрудничали. Начата только ведомственная проверка.

"Неприятно, что приходишь в полицию, пишешь заявление, и ничего не происходит. Звонишь, едешь в отделение... Бывали дни, когда я проводила по два-три часа, но мне ничего не говорили, не назначали инспектора. Заявление в дежурной части есть, это несерьезно. Я работаю, живу одна с ребенком, денег у меня немного", - говорит женщина.

В четверг, 22 августа, Айе сообщили, что принято решение не возбуждать уголовное дело. Полиция подтверждает, что принято окончательное решение.

"В возбуждении уголовного дела по факту произошедшего было отказано, поскольку не было получено никаких доказательств кражи", - сообщила представитель Госполиции Лига Дзилюма.

Это означает, что камеры общественного транспорта и другие источники проверены и факт кражи не зафиксирован. Айя, возможно, сама потеряла свой телефон. Однако если в деле появятся существенные улики, указывающие на преступление, полиция может в любой момент принять решение о возбуждении уголовного дела.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!