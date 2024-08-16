Видео В Риге на глазах граждан Румынии сгорел их грузовик

Иностранной паре из Румынии этим утром очень не повезло - им пришлось беспомощно наблюдать, как их грузовик и его содержимое охватило пламя. Очевидцы из магазина на противоположной стороне улицы рассказывают, что сначала почувствовали запах дыма.

"Сначала особенно мы ничего не заметили. Почувствовали запах, когда обслуживали клиентов. Когда подошли к двери, там стояли сами хозяева, очень переживали. Оперативные службы прибыли через несколько минут. Они сами [владельцы автомобиля] никого не вызывали, наверное, не знали", - рассказывает очевидец Ина.

"В 9:40 поступил вызов о пожаре, - сказал представитель VUGD на месте происшествия. - Прибыв на место, мы обнаружили, что горит грузовой автомобиль на площади 24 м2. Также произошел разлив жидкостей, для чего были вызваны работники дорожного хозяйства".

От машины сейчас остались только обломки. Пострадавших в пожаре нет, однако остается загадкой, как двое иностранных граждан доберутся до родины.

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