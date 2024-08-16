ISW: Кремль пытается ответить на вторжение в Курскую область неэффективной бюрократией

Министр обороны России Андрей Белоусов объявил в четверг, 15 августа, о создании координационного совета при Минобороны России для решения вопросов обороны и безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях. Министр заявил, что совет стремится улучшить поддержку российских сил, охраняющих границу страны, и будет контролировать эффективную логистику и координацию между силами.

Аналитики ISW говорят, что российский диктатор Владимир Путин поручил Министерству обороны, Федеральной службе безопасности и Росгвардии дублирующие задачи в Курской области, и эти органы еще не предприняли видимых шагов для установления более четкого разделения ответственности.

В докладе ISW сделан вывод, что задержка с созданием сложной структуры в Курской области показывает, что Кремль не был готов к тому, что Украина может начать масштабное вторжение в Россию.

"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какие украинские операции возможны вдоль границы, и покажет, что Путин и Кремль страдают от стратегического разлада", - говорят аналитики ISW.

У Кремля, видимо, более согласованный подход к обеспечению контроля над информационным пространством России, чем к решению военных и командно-управленческих проблем в Курской области, добавляют аналитики.

В докладе ISW отмечается, что российские власти и пропагандисты, судя по всему, начали скоординированную кампанию по дискредитации не связанных с Кремлем блогеров и каналов в соцсетях, распространяющих информацию об украинских операциях в Курской области после вторжения. "Кремль, возможно, пытается в спешном порядке создать новое информационное пространство, в котором доминируют избранные российские военные блогеры и признанные российские государственные пропагандисты", - отмечается в докладе.

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