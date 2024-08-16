Портал Apollo.lv собрал доступную статистику самых популярных в Латвии имен новорожденных за последние пять лет.
Какие имена новорожденных были самыми популярными в Латвии в последние годы?
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в 2019 году самыми популярными именами для новорожденных в Латвии были Роберт и София.
Всего в 2019 году имя Роберт дали 208 мальчикам, а 251 девочку назвали Софией. Для мальчиков родители часто выбирали также имена Оливер, Марк, Эмиль, Александр, Карлис, Маркус, Адриан, Густав и Екаб. В свою очередь, особенно популярными именами для девочек в 2019 году стали Алиса, Эмилия, Марта, Амелия, Анна, Паула, Эстер, Дарта и Виктория.
В 2020-м самыми популярными именами для новорожденных в Латвии были Оливер и Эмилия. Из 17 483 новорожденных имя Эмилия дали 235 девочкам, а 163 мальчикам дали имя Оливер.
В числе самых популярных имен для мальчиков в 2020 году также значатся: Марк (163), Роберт (159), Эмиль (154), Густав (148), Маркус (145), Карлис (133), Екаб (132), Эрнест (131) и Адриан (112). В свою очередь, имена София (227), Алиса (219), Марта (159), Анна (145), Амелия (140), Паула (117), Эльза (113), Дарта (110) и Эстер (104) были выбраны в качестве фаворитов среди девочек 2020 года рождения.
В 2021 году 185 мальчикам дали имя Оливер, а 234 девочкам - Эмилия. Среди имен мальчиков в 2021 году родители также часто выбирали имена Марк (172), Роберт (170), Густав (153), Екаб (145), Эмиль (134), Карлис (127), Адриан (124), Дэниель ( 124), Ральф (115). В свою очередь, особенно популярными именами для девочек, родившихся в 2021 году, стали София (223), Алиса (210), Марта (158), Амелия (156), Паула (140), Анна (136), Эмма (128), Дарта (111), Эльза (106).
В 2022 году 205 девочек назвали Софией, а 178 мальчиков - Марком. Среди имен девочек в 2022 году родители чаще выбирали также имена Эмилия (199), Алиса (173), Амелия (160), Марта (156), Эмма (126), Паула (121), Анна (108), Одри (95) и Эстер (94). Среди самых популярных после Марка имен для мальчиков в 2022 году - Роберт (152), Оливер (143), Густав (135), Эмиль (129), Томас (121), Теодор (117), Карлис (115), Доминик (108) и Адриан (106).
В 2023 году имя Эмилия дали 193 девочкам, а 163 мальчикам дали имя Оливер.
Для мальчиков в 2023 году родители также часто выбирали имена Марк (159), Роберт (129), Екаб (117), Густав (106), Адриан (105), Эмиль (104), Ричард (102), Теодор (98), Маркус (97). В свою очередь, особенно популярными именами для девочек, родившихся в 2023 году, были София (184), Амелия (173), Алиса (139), Анна (134), Эмма (131), Марта (110), Паула (95), Эстер (85), Дарта (82).
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