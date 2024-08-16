Концертный зал "Дзинтари" с французским шансоном посетит известный певец Жюльен Дассен

Как обещают организаторы концерта, слушая эти известные мелодии - Sous le ciel de Paris, "Жизнь в розовом цвете", "Большие бульвары", "Велосипедистка", "Эммануэль" и многие другие - зрители и поклонники творчества Джо Дассена получат возможность погрузиться в ностальгию и в настроение полной любви, наслаждаясь уникальной возможностью снова услышать песни, ставшие классикой.

Фото: Пресс-фото

"Этот вечер в "Дзинтари" будет особенным как для тех, кто любит французский шансон, так и для тех, кто ценит очарование Парижа! Жюльен Дассен подарит зрителям незабываемые эмоции, перенеся их в мир, полный романтики и нежности!" - подчеркивают организаторы концерта.

Сын легендарного короля французского шансона Джо Дассена и внук великого кинорежиссера Жюля Дассена, Жюльен Дассен - представитель творческой династии Дассенов в третьем поколении. Свою творческую карьеру актера он начал в театре, одновременно предложив публике оценить его первый альбом, в котором собраны песни, когда-то исполненные еще одним легендарным французом - Ивом Монтаном, а несколькими годами ранее он уже отыграл более пятидесяти концертов в крупнейших городах Канады и США, посвятив их памяти своего отца. В 2023 году Жюльен Дассен вместе с оркестром Paris-Tour Eiffel отправился в концертное турне по Европе в честь 85-летия своего легендарного отца Джо Дассена.

Билеты на концерт можно приобрести в сети Biļešu Serviss.

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