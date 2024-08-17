34 года назад 15 августа в автокатастрофе погиб легендарный советский рок-музыкант Виктор Цой. По этому случаю в Таллинне на горке Харью уже девятый год подряд проходит традиционный концерт "Песни Цоя", сообщает Rus.Postimees. Смотрите фото и видео!
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Фото и видео ⟩ Сотни людей собрались на горке Харью: в Таллинне прошел концерт памяти лидера группы «Кино»
Еще на подходе к площади Вабадузе виднеется огромная толпа, которая резво поднимается по лестнице в сторону горьки Харью. Именно там уже девятый раз подряд 15 августа, в день гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, проходит вечер памяти.
Время 19:50, а горку Харью уже заполонили сотни, если не тысячи людей. Их на самом деле много, и, отойдя в сторону, можно увидеть, как к сцене на возвышенности продолжают подниматься поклонники лидера группы "Кино".