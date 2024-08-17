Вечером в четверг, 15 августа, на железнодорожной станции в Огре под поезд попала женщина. Она пересекала рельсы в неразрешенном месте. Лишь чудом она выжила и была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Новая информация о женщине, попавшей в Огре под поезд
"Я видела скорую помощь, когда шла мимо. Само событие я не заметила, - рассказала очевидица. - Единственное, как такое могло произойти - кто-то пытался перелезть через забор, чтобы успеть на поезд на Ригу. Ничего другого я представить себе не могу".
Артур, который знаком с пострадавшей, тоже слышал об инциденте.
"Она тут переходила (показывает, что женщина находилась в состоянии опьянения). Там, где переходить нельзя. Переходила, нога зацепилась, и она упала", - рассказал мужчина.
"Был получен вызов на дорожно-транспортное происшествие на Огрской железнодорожной станции. Медики NMPD оказали помощь одной пострадавшей", - указала представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.
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